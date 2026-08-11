В МНЭ отметили устойчивость экономического роста Казахстана

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве национальной экономики отметили, что несмотря на внешние вызовы, экономический рост Казахстана за семь месяцев сохраняет устойчивость, сообщает Kazpravda.kz

По предварительным данным БНС, за январь-июль 2026 года рост ВВП закрепился и составил 4,1%, что на уровне показателя первого полугодия.

Позитивная динамика, выражающаяся в устойчивости роста, достигнута, несмотря на снижение добычи нефти на 8,9% (53,2 млн тонн) и волатильность глобальных рынков.

Экономический рост был поддержан за счет несырьевого сектора, который, по оценкам МНЭ, за семь месяцев этого года вырос на 5,4%.

Ключевой сегмент экономики - обрабатывающая промышленность - показала высокий темп роста на 9,0%. При этом лидерами по темпу роста обработки стали машиностроение (22%), производство продуктов питания (13,9%), химическая промышленность (26,9%), фармацевтика (38,5%), строительные материалы (9,4%), готовые металлические изделия (35%). Значительный рост также достигнут в строительстве (15,3%), транспорте и складировании (7,4%), торговле (5,9%), сельском хозяйстве (5%), связи (4,3%).

В министерстве отметили, что в предыдущие годы темпы роста экономики сильно зависели от динамики сырьевого сектора — замедление добычи нефти сдерживало рост ВВП, а ускорение, соответственно, давало сильный импульс роста. Благодаря поэтапной диверсификации экономики, включающей укрепление промышленного потенциала, усиление роли институтов развития, развитие транзитной, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, поддержке отечественных товаропроизводителей и МСБ и увеличению инвестиций в несырьевые направления, в последние годы роль нефтяного сектора в экономике существенно снизилась (доля добычи нефти в структуре ВВП по итогам 2025 года сократилась до 7,8%).