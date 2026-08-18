Высокая цена отказа

Перед судом предстал 28-летний Шерхан Аймахан, которому были предъявлены обвинения в убийстве с особой жестокос­тью, сталкинге и принуждении к вступ­лению в брак. По данным следствия, за несколько месяцев до трагедии девушка неоднократно пыталась прекратить отношения с мужчиной, однако он продолжал ее преследовать.

Молодые люди познакомились на свадьбе летом 2025 года. После непродолжительного общения Шерхан стал ухаживать за девушкой, однако Нурай не была готова к замужеству и отказалась от его предложения.

Отказ, как установило следствие, не остановил мужчину. В октябре он приехал к Нурай в Алматы, где она училась в вузе, и предложил прогуляться. Однако вместо прогулки вывез девушку за город, пригрозив устроить ДТП, если она будет сопротивляться. Позже Нурай оказалась в доме родственников Шерхана Аймахана, где состоялся традиционный обряд с покрытием головы платком.

Родные девушки забили тревогу и начали ее искать. Позже им удалось забрать Нурай. Вместе с горе-женихом их доставили в полицию. Тогда конфликт не получил того правового развития, которое могло бы предотвратить последующие события.

Как рассказывали в суде близкие Нурай, преследование продолжилось. Мужчина пытался выяснить ее местонахождение через знакомых, приезжал к ее дому и звонил с разных номеров. По материалам дела, в один из дней было зафиксировано 76 звонков! Нурай приходилось постоянно менять номера.

11 января 2026 года преследование закончилось трагедией. Шерхан приехал к дому Нурай и стал ждать ее на парковке. Когда девушка вышла в магазин, мужчина предложил ей прогуляться. А после отказа напал на нее с ножом.

Нурай получила 35 ножевых ранений: девять из них были проникающими и пришлись на область шеи, грудной клетки и брюшной полости. От массивной кровопотери девушка скончалась на месте.

Подсудимый вину отрицал, утверждая, что Нурай якобы добровольно согласилась выйти за него замуж, а в день трагедии первой ударила его ножом. После этого, по словам подсудимого, он не помнил произошедшего и находился в состоянии аффекта. Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента признал Шерхана Аймахана виновным по предъявленным обвинениям и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Суд также частично удовлетворил гражданский иск семьи Нурай Серикбай. Осужденный должен выплатить родным погибшей 25 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Еще 5 млн тенге присуждены семье в счет расходов на оплату услуг адвоката.

Приговор не вступил в законную силу.

Конечно, никакая сумма не способна вернуть семье дочь. Иск близкими Нурай был направлен прежде всего на признание причиненного семье морального ущерба и тех последствий, которые повлекла за собой гибель девушки.

В материалах дела нашла отражение и другая сторона трагедии – действия сотрудников правоохранительных органов. После обращений Нурай и ее семьи, как указывалось в ходе расследования, необходимые меры реагирования своевременно приняты не были. В отношении сотрудников полиции было начато отдельное производство. Таким образом, вопрос о возможной ответственности полицейских выделен в самостоятельное дело и не является частью приговора Шерхану Аймахану.

Убийство Нурай Серикбай вызвало широкий общественный резонанс, его прокомментировал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, поручив дать правовую оценку действиям полиции. Были приняты меры и в отношении руководства департамента полиции Шымкента. Своих должностей лишились начальник департамента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов. При этом увольнение руководителей и других сотрудников ДП является дисциплинарной ответственностью и не заменяет судебную оценку действий тех лиц, в отношении которых продолжается отдельное производство. Вопрос об их вине, а также о возможном материальном или моральном вреде, причиненном семье вследствие ненадлежащего реагирования правоохранительных органов, должен решаться в установленном законом порядке.

Именно поэтому история Нурай Серикбай вышла далеко за рамки одного уголовного процесса. Она поставила вопрос не только о наказании человека, совершившего убийство, но и об ответственности тех, кто должен был своевременно увидеть опас­ность и защитить девушку.

Нурай шел всего 21 год. Она училась, строила планы на будущее и, по словам отца, мечтала стать модельером. Ее жизнь оборвалась, когда человек, не принявший ее отказ, решил, что имеет право распоряжаться ее жизнью...