Шымкент – не просто один из самых теплых городов Казахстана. Это южный мегаполис с ярким темпераментом, где солнце царит большую часть года, а прохладные струи воды становятся спасением, вдохновением и частью городской культуры. Здесь фонтаны – это не просто инженерные объекты, а настоящие оазисы, наполненные дыханием лета, эстетикой и духом уюта.

С наступлением лета в Шымкенте традиционно открывается сезон фонтанов – событие, которого с нетерпением ждут горожане. Сегодня в городе насчитывается около 40 действующих фонтанов. На их содержание в 2025 году выделено 250 млн тенге. И это лишь начало: уже в ближайшие месяцы в городе появятся 17 новых фонтанов – в основном за счет частных инвестиций.

Один из таких проектов – впечатляющий фонтан на озере Тулпар, открывшийся буквально на днях. Его струя поднимается почти на 80 м, и, по замыслу авторов, он должен стать новой архитектурной доминантой города, способной войти в число самых зрелищных фонтанов мира. Уже сейчас он стал точкой притяжения – сюда приходят, чтобы почувствовать прохладу, полюбоваться водной стихией и сделать фото на память.

Фонтан полностью автоматизирован и работает по расписанию. Особенно завораживающе он выглядит в часы заката, когда солнце окрашивает озеро в теплые тона, а водная струя словно соединяет землю с небом.

Запуск фонтана на Тулпаре стал логичным продолжением преобразования городской среды. Совсем недавно в центре города обновили легендарный фонтан «Тюльпан».

Немалый интерес вызывает и модернизированный музыкальный фонтан в парке Shymkent City – теперь он оживает под музыку и свет, превращая вечерние прогулки в настоящее шоу. Сегодня это не просто водный аттракцион, а полноценное мультимедийное представление. Под свет, музыку и видеопроекции фонтаны танцуют, рассказывая зрителям о красоте Шымкента и природы Казахстана. Шоу проходит с 20.00 до 1.00 каждый час – и всегда собирает сотни зрителей. Фонтан оснащен по последнему слову техники: частотно-регулируемые насосы, роботизированные форсунки, семь синхронных контуров, струи до 25 м в высоту, светодиодная подсветка, лазерное и видеошоу на водной поверхности. Это новый стандарт городской эстетики.

Но даже при всей красоте современных шоу мне особенно дороги «одуванчики» в центральном парке. Наверняка у каждого шымкентца есть фотографии из детства на фоне этих водных шаров, которые разбрызгивают влагу и вкупе с тенью деревьев создают приятный микроклимат. Этот фонтан отремонтировали к началу сезона, и теперь он снова радует горожан своей атмосферой.

Городские службы не теряют времени: обновлены фонтаны в парке Абая, этнопарке, парке Победы и у здания акимата. Как отметил главный специалист управления комфортной городской среды Бакытжан Алматов, работы идут не только ради технической исправности – цель в создании по-настоящему уютных, атмосферных зон для отдыха.

Особое место в сердцах шымкентцев занимает музыкальный фонтан в Парке Независимости. Когда-то он собирал десятки зрителей каждый вечер – свет, музыка, водная хореография превращались в магию. Сейчас фонтан требует капитального ремонта. Его реконструкция запланирована на следующий год, и это будет не просто восстановление, а возрождение символа городского лета.

Фонтаны Шымкента – это не просто техника, а настоящее искусство воды. Это сцены для спектаклей под открытым небом, символы эстетики и жизни. Они отражают душу города, его стремление к гармонии, красоте и радости. Их становится все больше, и с каждым новым фонтаном южный мегаполис звучит ярче, живет глубже, дышит полнее.