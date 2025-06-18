Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам эксперта, формат Центральная Азия + Китай способствует сближению стран региона и их сотрудничеству, а не конкуренции. Казахстан может объединиться с соседними государствами и выйти на новые потребительские рынки. В этом плане Китай сегодня - не просто экономический гигант, а один из технологических лидеров, где сумели произвести модернизацию экономики и вышли на новый уровень.

«ВВП Казахстана превышает совокупный ВВП Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. С этой точки зрения наша страна является безусловным лидером региона. Являясь ключевым звеном проекта «Один пояс –один путь» и транскаспийского международного транспортного маршрута, можно извлекать из этого максимальные выгоды, будучи не просто транзитным пунктом, а участником коридора. В связи с этим мы должны получать максимальные выгоды, обмениваясь в области новых технологий, культуры и образования. Рынок региона составляет 80 млн населения - взаимодействуя в таком формате, мы способствуем повышению совокупной экономики региона и каждой из стран в отдельности. Китай, как вторая экономика мира и ближайший сосед, способен оказать максимально благотворное влияние. Глава государства считает, что в конечном итоге это все способствует росту благосостоянию граждан. Примечательно, что почти половина товарооборота региона с Поднебесной приходится на Казахстан. В целом Китай исторически считается крайне последовательным государством в своих действиях и политике. У него самая древняя канцелярия и очень мощные традиции преемственности. Там традиционно соблюдают все обязательства. Очевидно, что с момента введения безвизового режима резко возросло количество авиарейсов между нашими странами. Это достаточно продуктивный шаг, который говорит о наличии взаимного интереса», – пояснил он.

Кроме того, динамично развивается сфера туризма, увеличилось количество казахстанских студентов в университетах соседней страны, автосалоны заполонили китайские машины. Если раньше были фобии, то такие продуктивные шаги отразились на повышении уровня доверия к Китаю со стороны казахстанцев.

Также политолог добавил, что общими усилиями формат мероприятия становится максимально институализированным. В прошлом году был создан секретариат саммита, что позволяет принимать предметные и практичные решения. По его словам, ежегодно он будет проходить продуктивнее и содержательнее, чем предыдущие встречи.

«Президент в своей речи упомянул о том, что Центральная Азия становится эпицентром мира, продуктивной безопасности и устойчивого взаимодействия при всей турбулентности, которую испытывает мир. В разных точках планеты вспыхивают международные глобальные конфликты, возникают природными катаклизмы. Когда весь мир пытается бороться с кризисами, то мы строим планы развития. Это весьма привлекательно для мирового капитала и инвестиций, чтобы размещать финансы в тихой гавани. Ключевым задачам страны отвечает и строительство терминала в порту Курык и дальнейшее развитие проекта «Один пояс - один путь». Китай сегодня - не просто экономический гигант, а один из технологических лидеров, где сумели произвести модернизацию экономики и вышли на новый уровень. Самое главное, что 2026 год предложено объявить Годом образования и научных исследований КНР и стран ЦА. Китайское образование сегодня для молодежи нашего региона становится довольно привлекательным», – считает спикер.

Талгат Калиев подытожил тем, что с Поднебесной следует сотрудничать не только в области экономики или стратегической безопасности, но и совместного освоения водных ресурсов, экологических вопросов, энергетики. В связи с этим должно происходить тесное взаимодействие по самому широкому спектру вопросов.