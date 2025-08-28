Формирование правового мышления
Дариана Бисекешева, старший преподаватель кафедры служебной подготовки АПО ГП РК
В год 30-летия Конституции Республики Казахстан Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре внедрила новый формат подготовки слушателей – выездные учебные мероприятия в учреждения уголовно-исполнительной системы. Такая практика реализуется кафедрой прокурорского надзора и направлена на изучение порядка исполнения наказаний, условий содержания осужденных, а главное – на анализ соблюдения их конституционных прав.