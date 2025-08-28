Формирование правового мышления

Дариана Бисекешева, старший преподаватель кафедры служебной подготовки АПО ГП РК

В год 30-летия Конституции Респуб­лики Казахстан Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре внед­рила новый формат подготовки слушателей – выездные учебные мероприятия в учреждения уголовно-исполнительной системы. Такая прак­тика реализуется кафедрой прокурорского надзора и направлена на изучение порядка исполнения наказаний, условий содержания осуж­денных, а главное – на анализ соблюдения их конституцион­ных прав.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Слушатели 9-го потока посетили учреждение № 3 ДУИС по городу Астане минимальной безо­пасности, где ознакомились с внут­ренним распорядком, бытовыми условиями, организацией медицинского обслуживания, санитарно-эпидемиологическим контролем, трудовой занятостью осужденных, а также с работой персонала. Несмотря на то что контакт с осужденными был исключен, слушатели смогли получить полное представление о повседневной практике исполнения наказаний и работе уголовно-исполнительной системы.

Центральной темой выезда стало изучение конституционных прав лиц, отбывающих наказание, и механизмов прокурорского надзора за их соблюдением. После состоялось обсуждение с преподавателями, где будущие прокуроры проанализировали правовые и этические аспекты, связанные с реализацией прав осужденных в условиях изоляции. Подобные мероприятия способствуют формированию у слушателей цельного правового мышления, укрепляют знание законодательства и позволяют увидеть на практике, как работает система защиты прав человека в местах лишения свободы.

Выездные форматы обучения органично вписываются в задачи, поставленные в рамках концепции «Закон и Порядок», проводимой органами прокуратуры. Одним из ключевых ее направлений является обеспечение законности и правопорядка в уголовно-исполнительной системе, а также повышение эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав граждан, независимо от их статуса. Формирование у слушателей не только профессиональных знаний, но и четкой правовой позиции – важная составляющая государственной политики в сфере укрепления законности и прав человека.

#закон и порядок #День Конституции #30 лет #Основной закон

