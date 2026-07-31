Заседание комиссии по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» прошло в Астане

Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что всесторонняя поддержка молодежи является одним из приоритетов государственной политики Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Одна из инициатив Главы государства – грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», направленный на выявление талантливой молодежи.

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты парламента, видные ученые, заслуженные деятели культуры, медиа-эксперты и представители бизнеса. Аида Балаева выразила уверенность, что комиссия вынесла справедливое решение.

В итоге по 6 направлениям было отобрано 30 проектов, набравших наиболее высокие баллы.

Победители получат от государства финансовую поддержку в размере 3 млн тенге на реализацию своих проектов.

Добавим, что в текущем году поступило 1700 заявок. Из них принято 1622. В том числе 796 по направлению «Бизнес», 138 – «Наука», 152 - «Культура», 211 – «Информационные технологии», 154 – «Медиа» и 171- «Волонтерство».

С проектом протокола заседания можно ознакомиться здесь.