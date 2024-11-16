Форум идей социального предпринимательства

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Маулен Кожа

Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам Евразийского курултая социального предпринимательства

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Приветствие Главы государства участникам Евразийского курултая социального предпринимательства, среди которых мировые лидеры сферы и ведущие эксперты в области ESG, представители общест­венных и международных организаций, а также благотворительных фондов, зачитал спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев. В обращении Главы государства отмечено, что Евразийский курултай социального предпринимательства служит уникальной диалоговой площадкой, объединяющей предпринимателей, экспертов и лидеров с активной граж­данской позицией и занимающихся продвижением нравственных ценнос­тей в обществе.

«Социальное предпринимательство является важной составляющей мировой экономики. Инициативы в этом нап­равлении выполняют ключевую роль в формировании инклюзивной среды и повышении условий жизни для граж­дан с ограниченными возможностями. В нашей стране поддержке социального предпринимательства уделяется особое внимание, оказывается всесторонняя помощь. Благодаря принимаемым мерам этот вид предпринимательства, основная цель которого – совершать добрые дела, активно развивается. Представители этой сферы предлагают различные инновационные методы для решения актуальных общественных проблем. Уверен, что итогом сегодняшней встречи также станут конструктивные идеи и предложения, а Евразийский курултай придаст новый импульс международному сотрудничеству и поспособствует укреплению взаимодействия между народами», – говорится в приветствии Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в современном мире социальное предпринимательство становится все более востребованным. Бизнес, ориентированный на решение социальных проблем, находит все больше поддержки инвесторов, государственных структур и общества в целом.

– Социальные предприниматели являются важными партнерами государства в решении ключевых общественных задач. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева разработан и принят закон о социальном предпринимательстве, а также внесены соответствующие изменения в Социальный кодекс. Это позволило на законодательном уровне впервые определить правовой статус, а также создать правовую основу для деятельности социальных предпринимателей. Сегодня они могут претендовать как на финансовую, так и на инфраструктурную и консультационную государственную поддержку, – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Однако, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, существует ряд актуальных вызовов в сфере социального предпринимательства, для преодоления которых необходимы комплексная работа и единый подход в работе всех заинтересованных сторон. В связи c этим он призвал коллег усилить взаимодействие вокруг трех задач в рамках Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, образованной по поручению Главы государства.

– Социальные предприятия зачастую зависят от грантов и пожертвований. Поэтому для их поддержки важно развивать механизмы микрофинансирования и другие инструменты. Депутаты Парламента готовы активно работать с социальными предпринимателями и другими заинтересованными сторонами по решению этих и других воп­росов, – отметил Маулен Ашимбаев и выразил готовность к дальнейшей поддержке инициатив социальных предпринимателей – активных граждан с ответственной позицией.

В рамках обсуждения участниками форума были высказаны предложения по развитию социального предпринимательства в селах и инициированы совместные проекты по расширению доступа к образованию и здравоохранению, совершенствованию ключевых механизмов поддержки сферы. В рамках Евразийского курултая социальных предпринимателей запланированы разноформатные мероприятия, среди которых – тематические тренинги, выставки и ярмарки.

#форум #социальное предпринимательство #Евразийский курултай

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