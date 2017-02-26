Фотография казахстанки вошла в число призеров международного конкурса

Марина Михайлова
В число победителей международного фотоконкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2017 вошла работа казахстанки Надежды Кулагиной, передает Kazpravda.kz.

В конкурсе ежегодно участвуют первоклассные фотографы почти из всех стран мира. Жюри рассмотрели более 4 500 подводных фотографий из 67 стран. В список победителей вошли 104 снимка. Фоторабота "Номер с привидениями" нашей соотечественницы Надежды Кулагиной стала призером в номинации "Затонувшие корабли". Автор запечатлел затонувшее в Красном море судно "Умбрия", гибель которого вошла в топ самых страшных кораблекрушений XX века.

58b255b9e58371488082361.jpg

"Умбрию" спустили на воду в 1911 году на верфи в Гамбурге. До 1935 года судно использовалось как грузопассажирский транспорт и называлось "Бахья Бланка". Потом его купила Италия, и переименованный корабль доставлял итальянские войска в восточные африканские колонии. Погиб он 10 июня 1940 года – в тот самый день, когда Италия вступила во Вторую мировую войну. "Умбрия" перевозила в Эфиопию 360 тыс. бомб, 60 ящиков детонаторов и другие боеприпасы общим весом 8 600 тонн. При попытке его захвата британцами капитан затопил корабль.

Теперь он словно музей под водой: проникаясь историей "Умбрии", по ее палубам и каютам путешествуют дайверы и подводные фотоохотники. Им есть что увидеть и запечатлеть: корабль почти полностью сохранился.

"В затонувшем судне, лежащем на боку, я увидела комнату, залитую светом. Лучи струились через иллюминаторы так красиво, соз­давая загадочную атмосферу. Я не могла упустить возможности сфотографировать это", – рассказала Надежда.

"Проникновение солнечных лучей на снимке привлекло мое внимание, – отметил достоинства ее работы известный британский фотограф и член судейской коллегии Мартин Эдж. – Автор выставил полутона и блики. Мне понравился снимок внут­реннего вида корабля. Автор хорошо выставил ракурс, это тоже большой плюс, и это притягивает взгляд".

Алматинку Надежду Кулагину впечатляет подводный мир. Она начала заниматься подводной съемкой в 2010 году, к настоящему моменту став признанным мастером. Ее работы публикуются во всемирно известном издании о природе и путешествиях National Geographic и популярном британском журнале Telegraph News, побеждают на международных фотоконкурсах "Золотая черепаха", "Золотой дельфин", привлекают большое внимание на выставках и творческих фестивалях. 

Надежда работает переводчиком, фотогра­фия – ее хобби. Поначалу она снимала пейзажи, людей, потом увлеклась подводной фотосъемкой. Все началось на отдыхе в Таи­ланде, где девушка на курсах по дайвингу за несколько дней нау­чилась подводному плаванию. Первое погружение с аквалангом в морские глубины подарило ей незабываемое впечатление, и утаенную под водой красоту захотелось показывать людям. Опыт подводной съемки накапливался постепенно, с каж­дым погружением. Свой первый профессиональный снимок дайвер сделала в Красном море через полтора года после Таиланда.

"К тому времени я уже купила специальную фототехнику и снаряжение, – вспоминает она. – С фотоаппаратом в руках случайно заплыла в бухту. И вдруг прямо передо мной дельфин. Я не растерялась: выбрала ракурс и успела "щелкнуть".

С тех пор Надежда путешест­вует по миру, погружается в моря и океаны на 20–30 м, а иногда и на 50, плавает среди непредсказуемых и опасных обитателей морей, подкрадывается к ним как можно ближе, определяет нужный ракурс, нажимает кнопку спуска. За ними дайвер ныряла в водные просторы Греции, Филиппин, Индонезии, Мальты, Шри-Ланки, Каймановых островов. В числе ее фототрофеев – рифовые акулы, гигантские скаты, креветки, зачаровывающие кораллы, пестрые вихри из тропических рыбок, а также затонувшие корабли и русалки, в роли которых позируют спортсменки-синхронистки.

Фотоохотница мечтает о погружении в Северный Ледовитый океан, о Галапагосских островах, где водятся акулы-молоты, – как она их называет, потрясающие объекты для съемок.

