«Сад памяти» зацветет в Астане

В поддержку общенациональной инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» и в рамках международной экологичес­кой акции по созданию аллеи «Сад памяти», посвященной героям Великой Отечественной войны и развитию гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Россией, в столице на территории школы-лицея № 8 высажено 550 саженцев деревьев.

Организаторами и участниками акции стали представители министерств иностранных дел, обороны и просвещения Казахстана, сотрудники посольства России и представительства Россотрудничества в РК, молодежные лидеры и дипломаты.

Главная цель акции – сохранить историческую память, укрепить дружественные и партнерские связи между Казахстаном и Россией через общественную дипломатию, а также вовлечь молодежь в международное гуманитарное сотрудничество.

Директор школы-лицея № 8 Гульнур Айтимова поблагодарила всех присутствующих за участие и призвала внести свой вклад в проект «Таза Қазақстан».

– Это проявление уважения к Родине, к родной земле и культуре. Ученики нашей школы посадят не просто деревья – они посадят и будут взращивать надежду на будущее. Наша цель – не только чистая окружающая среда, но и формирование экологической культуры, воспитание гармоничного отношения к природе у будущих поколений, – обратилась глава учебного заведения к школьникам и почетным гостям мероприятия.

Советник-посланник посольства РФ Александр Комаров также поблагодарил всех участников за неравнодушие и желание поддержать инициативу по укреплению зеленого пояса нашей планеты.

– Эта акция – «Сад памяти» – стартовала шесть лет назад и на сегодняшний день охватывает более 80 стран, в ней принимают участие миллионы людей. В ее основе – идея высадки деревьев в память о тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны ради мира на земле. Это не просто дань памяти, это свидетельство того, что мы помним и будем помнить всегда о подвиге наших предков. Деревья будут расти, за ними станут ухаживать последующие поколения, а значит, наша общая память, наше общее дело будет живо! Отрадно, что эта акция столь органично вписалась в инициативу «Таза Қазақстан» – мы сообща можем и должны сберечь природу для потомков, – подчерк­нул представитель посольства РФ.

Глава представительства Россот­рудничества в Казах­стане Ирек Зиннуров в свою очередь отметил значимость общей Великой Победы и важность экологического воспитания.

После выступления творческих коллективов и дружного хора учеников младшего звена школы-лицея свое благословение дали аксакалы. А потом, надев перчатки и взяв в руки лопаты, почетные гости приступили к посадке саженцев. Школьный двор сразу преобразился, молодые деревца скоро наберут силу и зацветут.