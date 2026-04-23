Даны конкретные поручения Общество 30 апреля 2026 г. 7:40 Александр Бри Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия. фото с сайта akorda.kz В ходе мероприятия, в котором приняли участие руководители подразделений Администрации Президента и представители центральных государственных органов, были рассмотрены актуальные вопросы в сфере межэтнических отношений. Ерлан Карин уделил особое внимание практической реализации принципов и норм новой Конституции, а также выработке единых подходов к обеспечению общественного согласия. По итогам совещания государственным органам даны конкретные поручения, направленные на консолидацию усилий в деле укрепления единства и стабильности в обществе. #Ерлан Карин #совещание #государственный советник