Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане

Фото: МИД Казахстана

В рамках активизации межпарламентского взаимодействия в посольстве Казахстана во Франции состоялась встреча с депутатами Национальной ассамблеи, в том числе с членами групп дружбы «Франция – Казахстан» и «Франция – Центральная Азия», сообщает МИД РК.

Посол Казахстана Гульсара Арыстанкулова подробно рассказала о ключевых преобразованиях в стране, включая политические и социально-экономические реформы. Посол акцентировала внимание на мерах, принятых по усилению роли законодательной власти, а повышению участия политических партий и граждан в государственном управлении, а также укреплению верховенства права и защите прав человека.

«Французские депутаты высоко оценили итоги реализованных реформ, особенно в сфере демократизации политической системы. (…) Подчеркивая возрастающее стратегическое значение Казахстана для Франции и Европы в целом, приветствовали новую динамику и качество двустороннего партнерства. В данном контексте выразили готовность внести существенный вклад в дальнейшее всестороннее укрепление казахстанско-французских отношений», - говорится в сообщении.

В этой связи они высказали ряд предложений по дальнейшему укреплению межпарламентского диалога двух стран по осуществлению обмена визитами делегаций групп дружбы двух стран, а также проведению других совместных мероприятий.