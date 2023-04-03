Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: gov.kz

Указом главы государства от 3 апреля 2023 года за № 167 Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан.

Галымжан Койшыбаев родился в 1968 году в городе Кызылорде.

Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

В 1995-2004 годы работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2004 году – полномочный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2004-2006 годы – главный инспектор Администрации президента Республики Казахстан.

В 2006-2008 годы – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

В 2008-2012 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, чрезвычайный и полномочный посол РК в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

В 2012-2016 годы – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол РК в Эстонской Республике по совместительству.

В 2016-2019 годы – заместитель министра иностранных дел РК.

26 марта 2019 года постановлением Правительства назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.

18 сентября 2019 года указом президента РК назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.

18 января 2021 года указом президента РК переназначен на должность руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

11 января 2022 года указом президента РК вновь назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.

4 января 2023 года указом главы государства был назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК.