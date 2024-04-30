Гашиш доставили почтой в Астану из Швеции

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Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры начало досудебное расследование по ч. 4 ст. 286 УК РК по факту незаконного перемещения наркотических средств через государственную границу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

"На участке контроля международных почтовых отправлений сотрудниками Департамента АФМ по городу Астана совместно с Департаментом безопасности АО «Казпочта» была обнаружена коробка, прибывшая из Швеции, внутри которой находилось наркотическое вещество «гашиш», весом 479,94 г.", - проинформировали в АФМ.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС, добавили в агентстве.