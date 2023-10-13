Где астанчане могут бесплатно привиться от гриппа

Здравоохранение
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Управление общественного здравоохранения города закупило 160 тысяч доз вакцины российского производства

Фото: Kazpravda.kz

В текущем эпидемиологическом сезоне для иммунизации жителей от гриппа в Астане закупили 160 тысяч доз вакцин. По каким адресам можно привиться безвозмездно, на брифинге в Службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы Жанна Пралиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

По словам спикера, на сезон 2023-2024 годов для иммунизации против сезонного гриппа из средств местного бюджета Управление общественного здравоохранения города закупило 160 тысяч доз вакцины российского производства «ГРИППОЛ +».

«С 18 сентября, согласно постановления правительства, начата кампания иммунизации против гриппа лиц, имеющих высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям, в том числе медицинских работников, детей, состоящих на диспансерном учете, детей детских домов, домов ребенка, контингента домов престарелых и по эпидемиологическим показаниям, беременных во втором или третьем триместре беременности, лиц с хроническими заболеваниями сердечно- сосудистой системы и органов дыхания, контингента закрытых учреждений, школьников и др.», - перечислила Пралиева.

Она отметила, что прививки за счет средств местного бюджета проводятся в 44 медицинских организациях ПМСП (15 поликлиник, СВА, ЦСЗ, ТОО), а также в частных медцентрах по соцмедстраховке: МЦ «Опен клиник», МЦ «Архимедес Казахстан».

Желающих получить прививку на платной основе прививают в МЦ «Опен клиник» вакциной «ГРИППОЛ +», добавила замруководителя ДСЭК.

Вместе с тем эпидемиологи рекомендуют в течение всего сезона соблюдать масочный режим для снижения риска распространения инфекции, избегать многолюдных мест, ограничить до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями, как можно чаще обрабатывать руки санитайзерами.

 

#Астана #бесплатно #грипп #прививка

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