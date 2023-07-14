Где бывали, что видали?

Свежий выпуск
147
Валентина Мелехова, Костанайская область

Пути миграции птиц изучают научные сотрудники Наурзумского заповедника.

фото автора

Узнать, куда летают пернатые, появившиеся на свет в заповедной зоне, – задача принципиально важная. Спус­тя время после советского периода, когда кольцеванием птиц занимались в огромных количествах, их маршруты, места зимовок претерпели серьезные изменения. Этому способствовало много факторов, и один из них – антропогенный.

Идея возникла у орнитолога Наурзумского заповедника Костанайской области Ришата Батрякова. Он же и приступил к делу пару лет назад. Летом 2021-го принялся окольцовывать водоплавающих.

– Почему именно эта группа птиц? Ну, во-первых, она очень обширная, во-вторых, мои научные работы в заповеднике связаны как раз с водоплавающими и, главным образом, гусеобразными. Кроме того, самая большая доля возврата колец идет именно от этих пернатых. Все потому, что получить обратные данные о птице можно лишь в том случае, если ее либо кто-то поймает, либо добудет на охоте, либо сфотографирует.


С другими видами птиц возврат колец не столь значительный, – объяснил свой выбор Ришат Батряков. – И все же в прошлом году мы начали кольцевать еще и грачей. Такая идея возникла на фоне того, что по сути грач является перелетной птицей, мигрирующей на зимовку в Малую и Среднюю Азию, в страны Закавказья, северной Африки и на юг Казахстана. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем, что часть птиц остается зимовать в районах гнездования, то есть они не­много перекочевывают, но не совершают полной миграции. Отчасти это связано с потеплением климата. В общем, мы решили узнать, как далеко сегодня летают наши грачи?

Для своих исследований наурзумские ученые используют птенцов, родившихся в этом году. И этому есть объяснения: во-первых, молодняк проще и быстрее отловить, а во-вторых, у птицы, помеченной в молодом возрасте, известна родословная, а значит, ценность такой информации выше.

Впрочем, пока конечных результатов исследований научных сотрудников Наурзумского заповедника нет. Дело в том, что работа эта насколько кропотливая, настолько и времязатратная. Никто не может с точностью сказать, какая конкретно птица принесет первую весточку. Так что в этом деле крайне важна методичность: чем больше пернатых удастся окольцевать, тем выше шансы выяснить пути их миграции. Пока же ученые пометили чуть больше полусотни молодых грачей. Может, их и было бы гораздо больше, но есть трудности с материалом.

– Существуют специальные орнитологические кольца, изготовленные из пластика, которые предназначены для мечения птиц. Они цветные и более заметны на лапе, но достать их не удалось. В прошлом году решили попробовать кольца, предназначенные для голубей, по параметрам они подходили для грачей. Заказали первую сотню. Однако из-за того, что было потеряно время на поиски, в 2022-м окольцевать удалось только с десяток птиц. Но в любом случае мы смогли опробовать эти кольца на прак­тике, – рассказал орнитолог.

Вообще же кольцевание птиц – самый старый способ изучения миграции пернатых. Однако его до сих пор широко применяют во всех странах мира. Впрочем, было бы странно, если бы в век глобальной компьютеризации для мечения птиц не придумали какого-то современного метода. И придумали ведь. Чего только стоит спутниковый передатчик – прибор, позволяющий получать информацию о перемещении птиц в реальном времени. Как отмечает Ришат Батряков, спутниковое мечение в Наурзуме уже активно применялось для изучения миграции хищных птиц, им занимался его учитель и наставник – профессор, кандидат биологических наук, орнитолог с мировым именем Евгений Брагин, который, к сожалению, преждевременно ушел из жизни в период пандемии в 2020 году. Им были получены сведения о путях пролета беркута, орла-могильника, степного орла, белохвостого орлана, соколов: пустельги, кобчика, дербника и чеглока.

Конечно же, такое удовольствие стоит немалых затрат. И Ришат Батряков намерен найти партнеров-инвесторов, заинтересованных в научных исследованиях, которые бы вкладывали деньги в новомодное оборудование, отслеживающее места кочевок наурзумских пернатых. Ведь при хорошем раскладе это в дальнейшем поз­волит ответить на многие вопросы орнитологии.

#миграция #заповедник #изучение #птицы #кольцевание

Популярное

Все
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Спасатели и полицейские Астаны ежедневно патрулируют пляжи города, чтобы предотвратить трагедии
Отечественные историки и археологи готовы претворить в жизнь большой проект – написать подробную историю области Улытау
Далеко не каждое село может похвалиться наличием собственного музея и тем более вековыми памятниками истории и архитектуры
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
В Казахстане активная и образованная молодежь понимает, что знания, языков в том числе, – это тренд, это будущее
Нужно с чего-то начинать
В Темиртау готовятся к новому отопительному сезону и ищут возможность снизить дефицит тепла
У определенной части горожан появился дополнительный шанс ускорить решение жилищного вопроса
Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего» прошел в Астане
Сделаем Казахстан узнаваемым
Весна в сердце
Где бывали, что видали?
Чем старше дама, тем вкуснее борщ!
«Алматы закрыт на ремонт!»
Мера вынужденная, но необходимая
Порядок в медиапространстве
Рабочий класс – становой хребет экономики
Поэма о трудовом подвиге
От любви до ненависти…
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
Пожар в Баянаульском заповеднике вспыхнул из-за молнии
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в третий круг Уимблдона-2023
МАЭК снова перестал работать
До 42 градусов: синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре сегодня, 7 июля
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
В Астане выбрали самого сильного мужчину
Роман Скляр проверил ремонт тепловых и водопроводных сетей
Рыбакина обыграла вторую соперницу на Уимблдоне-2023
Роман Скляр посетил Балхашскую ТЭЦ
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города

Читайте также

Где тонко – там рвется
Мера вынужденная, но необходимая
Порядок в медиапространстве
Научный подход к развитию города

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]