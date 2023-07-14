Где бывали, что видали?

Узнать, куда летают пернатые, появившиеся на свет в заповедной зоне, – задача принципиально важная. Спус­тя время после советского периода, когда кольцеванием птиц занимались в огромных количествах, их маршруты, места зимовок претерпели серьезные изменения. Этому способствовало много факторов, и один из них – антропогенный.

Идея возникла у орнитолога Наурзумского заповедника Костанайской области Ришата Батрякова. Он же и приступил к делу пару лет назад. Летом 2021-го принялся окольцовывать водоплавающих.

– Почему именно эта группа птиц? Ну, во-первых, она очень обширная, во-вторых, мои научные работы в заповеднике связаны как раз с водоплавающими и, главным образом, гусеобразными. Кроме того, самая большая доля возврата колец идет именно от этих пернатых. Все потому, что получить обратные данные о птице можно лишь в том случае, если ее либо кто-то поймает, либо добудет на охоте, либо сфотографирует.



С другими видами птиц возврат колец не столь значительный, – объяснил свой выбор Ришат Батряков. – И все же в прошлом году мы начали кольцевать еще и грачей. Такая идея возникла на фоне того, что по сути грач является перелетной птицей, мигрирующей на зимовку в Малую и Среднюю Азию, в страны Закавказья, северной Африки и на юг Казахстана. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем, что часть птиц остается зимовать в районах гнездования, то есть они не­много перекочевывают, но не совершают полной миграции. Отчасти это связано с потеплением климата. В общем, мы решили узнать, как далеко сегодня летают наши грачи?

Для своих исследований наурзумские ученые используют птенцов, родившихся в этом году. И этому есть объяснения: во-первых, молодняк проще и быстрее отловить, а во-вторых, у птицы, помеченной в молодом возрасте, известна родословная, а значит, ценность такой информации выше.

Впрочем, пока конечных результатов исследований научных сотрудников Наурзумского заповедника нет. Дело в том, что работа эта насколько кропотливая, настолько и времязатратная. Никто не может с точностью сказать, какая конкретно птица принесет первую весточку. Так что в этом деле крайне важна методичность: чем больше пернатых удастся окольцевать, тем выше шансы выяснить пути их миграции. Пока же ученые пометили чуть больше полусотни молодых грачей. Может, их и было бы гораздо больше, но есть трудности с материалом.

– Существуют специальные орнитологические кольца, изготовленные из пластика, которые предназначены для мечения птиц. Они цветные и более заметны на лапе, но достать их не удалось. В прошлом году решили попробовать кольца, предназначенные для голубей, по параметрам они подходили для грачей. Заказали первую сотню. Однако из-за того, что было потеряно время на поиски, в 2022-м окольцевать удалось только с десяток птиц. Но в любом случае мы смогли опробовать эти кольца на прак­тике, – рассказал орнитолог.

Вообще же кольцевание птиц – самый старый способ изучения миграции пернатых. Однако его до сих пор широко применяют во всех странах мира. Впрочем, было бы странно, если бы в век глобальной компьютеризации для мечения птиц не придумали какого-то современного метода. И придумали ведь. Чего только стоит спутниковый передатчик – прибор, позволяющий получать информацию о перемещении птиц в реальном времени. Как отмечает Ришат Батряков, спутниковое мечение в Наурзуме уже активно применялось для изучения миграции хищных птиц, им занимался его учитель и наставник – профессор, кандидат биологических наук, орнитолог с мировым именем Евгений Брагин, который, к сожалению, преждевременно ушел из жизни в период пандемии в 2020 году. Им были получены сведения о путях пролета беркута, орла-могильника, степного орла, белохвостого орлана, соколов: пустельги, кобчика, дербника и чеглока.

Конечно же, такое удовольствие стоит немалых затрат. И Ришат Батряков намерен найти партнеров-инвесторов, заинтересованных в научных исследованиях, которые бы вкладывали деньги в новомодное оборудование, отслеживающее места кочевок наурзумских пернатых. Ведь при хорошем раскладе это в дальнейшем поз­волит ответить на многие вопросы орнитологии.