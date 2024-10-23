Где и когда в Астане пройдут концерты в честь Дня Республики

- Район Алматы – ЖМ «Интернациональный»

- Район Байқоныр – ЖМ «Өндирис»

- Район Есиль – Монумент «Байтерек»

- Район Нура – Центральный парк

- Район Сарыарка - Городская площадь

Для жителей и гостей столицы представят различные культурные и спортивные мероприятия. В концертных программах примут участие творческие коллективы столицы, известные деятели искусств.

Напомним, в честь Дня Республики в Астане запланировано проведение более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие.

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и т.д. Также в преддверии Дня Республики будут розданы более 1 тыс. продуктовых корзин социально-уязвимым слоям населения.