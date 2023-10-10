Где лечить, куда госпитализировать?

Общество
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Любовь Доброта

Шымкенту катастрофически не хватает лечебных учреждений.

В Шымкенте после того, как он получил статус города республиканского значения, не увеличилось, а сократилось количество государственных медицинских объектов, в которых горожане привычно проходили лечение и обследование. Между тем число жителей растет и давно перевалило за миллионную отметку. Город привлекает своим мягким климатом. Растут новые микрорайоны, строятся ЖК, увеличивается рождаемость. Для оперативного управления даже создан пятый административный район.

Однако коечный фонд с 2019 года остается практичес­ки неизменным. Строительство новых больниц осталось вне зоны внимания государства и не значится в планах местных влас­тей даже на перспективу, если не считать поручение Главы государства построить в Шымкенте современный перинатальный центр. Он просто необходим для снижения количества случаев материнской и младенческой смертности. По этим показателям ситуация в Шымкенте более чем сложная.

По информации городского управления здравоохранения, в целях улучшения качества медицинской помощи детям увеличено количество кабинетов развития ребенка для консультирования и проведения скринингов. В 43 организациях ПМСП проводятся проактивные скрининги для своевременного выявления заболеваний, диспансеризации и снижения детской инвалидности.

На базе городского перинатального центра в августе прошлого года открыт центр для обследования и консультирования беременных женщин. Усилена работа по проведению профосмотра женщин фертильного возраста, прегравидарной подготовки, раннему выявлению беременности до десяти недель. Обеспечены своевременная диагностика, наблю­дение и лечение беременных с факторами риска, организация мультидисциплинарного консилиума. Но только этого оказалось недостаточно: на проблему обратил внимание Глава государства, поручив построить современный перинатальный центр.

Сегодня в городе самая низкая обеспеченность койко-местами после Атырауской области, где она равняется 36,35. В Шымкенте этот показатель на три десятых процента выше. И это в то время, когда в среднем по стране на 10 тыс. жителей приходится 50,21.

Для сравнения: по данным Нацио­нального научного цент­ра развития здравоохранения им. С. Каирбековой, в Астане обеспеченность койками на уровне 52,45 на 10 тыс. населения, в Алма­ты – 51,44. Если же сравнивать с областными цент­рами, то ситуация выглядит совсем печально. Самый высокий показатель обеспечения койко-местами в Абайской области – 63,18, в Карагандинской – 62,4, в Акмолинской – 59,92.

Ситуацию усугубил тот факт, что после создания Туркестанской области некоторые профильные клиники и многопрофильная областная больница, географически располагающиеся в Шымкенте, остались на балансе Туркестанской области. Они обслуживают в первую очередь население области и уже по остаточному принципу медицинские услуги в них получают шымкентцы.

– Жители города просто вынужде­ны обращаться за помощью в эти медицинские организации, – комментирует ситуацию член регионального совета палаты предпринимателей города Шымкента, председатель Совета сферы здравоохранения профессор Бекайдар Нурмашев. – В городе по ряду медицинских профилей недостаточно койко-мест, а по таким направлениям, как лечение туберкулеза, эндокринология и дерматовенерология, и вовсе нет специализированных учреждений здравоохранения. Финансирование по ним получает область, а бюджет филиала ФОМС города урезается.

В Шымкенте давно назрела острая необходимость увеличения койко-мест хотя бы до среднего республиканского уровня. Город нуждается в более чем 6 000 койко-местах. Сейчас коечный фонд составляет всего 4 383.

За последние пять лет здесь не построена ни одна больница, и с каж­дым годом дефицит койко-мест с учетом прироста населения будет только расти. Проблему не в состоя­нии решить даже строи­тельство современной многопрофильной университетской больницы на 800 коек. Конечно, это придаст новый импульс развитию как государственного, так и частного сектора здравоохранения и, несомненно, отразится на улучшении здоровья населения. Но в специализированных медицинских учреждениях потребность не отпадет.

Бекайдар Нурмашев – один из тех, кто совместно с городским управлением здравоохранения не первый год поднимает вопрос о передаче городу лечебных учреж­дений, отошедших в подведомственность области. Этот вопрос он, как заместитель председателя Общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при партии «Amanat», поднимал на недавнем совещании с центральным аппаратом. Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев пояснил тогда, что решение вопроса необходимо искать на уровне акима города совместно с министром здравоохранения, а также акимом Туркестанской области.

– К сожалению, область отказывается отдавать здания всех своих медицинских организаций, находящихся в городе, – говорит Бекайдар Нурмашев. – Даже при условии строительства в Туркестане новых объектов здравоохранения. Это означает, что ни полностью здания, ни часть койко-мест от области не перейдут городу, а значит, необходимо строить в Шымкенте новые.

О дефиците койко-мест проинформирован и новый аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. На встрече с предпринимателями города, где Бекайдар Нурмашев также озвучил необходимость поиска консенсуса, он сообщил, что намерен в ближайшее время обсудить вопрос передачи ряда медицинских учреждений городу с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. И выразил надежду, что удастся решить проблемный вопрос.

#медицина #больницы

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