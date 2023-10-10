Где лечить, куда госпитализировать?

В Шымкенте после того, как он получил статус города республиканского значения, не увеличилось, а сократилось количество государственных медицинских объектов, в которых горожане привычно проходили лечение и обследование. Между тем число жителей растет и давно перевалило за миллионную отметку. Город привлекает своим мягким климатом. Растут новые микрорайоны, строятся ЖК, увеличивается рождаемость. Для оперативного управления даже создан пятый административный район.

Однако коечный фонд с 2019 года остается практичес­ки неизменным. Строительство новых больниц осталось вне зоны внимания государства и не значится в планах местных влас­тей даже на перспективу, если не считать поручение Главы государства построить в Шымкенте современный перинатальный центр. Он просто необходим для снижения количества случаев материнской и младенческой смертности. По этим показателям ситуация в Шымкенте более чем сложная.

По информации городского управления здравоохранения, в целях улучшения качества медицинской помощи детям увеличено количество кабинетов развития ребенка для консультирования и проведения скринингов. В 43 организациях ПМСП проводятся проактивные скрининги для своевременного выявления заболеваний, диспансеризации и снижения детской инвалидности.