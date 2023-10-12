Гендиректор Tik Tok похвалил учителя химии Улана Усенова

Гендиректор социальной сети Tik Tok Шоу Цзы Чу похвалил учителя химии из Казахстана Улана Усенова на форуме Digital Bridge 2023 в Астане

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В ходе выступления, Шоу рассказал об образовательном контенте в социальной сети. По его словам, сотни учителей создают на платформе TikTok разные видео, которые собирают миллионы просмотров.

Улан Усенов на своей странице в Instagram отметил, что сегодня его буквально разбудили сообщения подписчиков о похвале гендиректора TikTok.

"Кажется, вся Астана и Алматы приехали на Digital Bridge, с утра выступал мистер Шоу, я спал, но я проснулся и получил такие вот сообщения", – сказал он.

Вчера Усенов обнаружил, что Шоу является его подписчиком, на что учитель с 1,5-миллионной аудиторией в TikTok сказал: "Сижу радуюсь".

Улан Усенов также поделился совместной фотографией с CEO знаменитой соцсети, сделанной накануне, иронично подписав "Мистер Шоу Цзы Чу – главный исполнительный директор TikTok, ничего необычного".

Ранее в отношении своей просветительской деятельности в соцсетях Усенов отметил, что самое сложное в этом – находить творческие или креативные моменты, чтобы с каждым новым видео было чем удивлять зрителя.