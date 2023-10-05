Учитель-миллионник из TikТok Улан Усенов поздравил коллег с праздником

Сегодня педагоги Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. В этом году празднование Дня учителя синхронизировали со всемирным Днем учителей, традиционно отмечаемым 5 октября.

Фото: instagram.com/wanna_be_teacher/

По данным Минпросвещения, в школах Казахстана трудятся 340 958 учителей, 36 315 учителей технического и профессионального образования. Количество педагогов в дошкольных организациях составляет 97 188.

В Казахстане одним из ярких представителей нового поколения учителей можно по праву назвать популярного в TikTok 31-летнего учителя химии Улана Усенова, который также вошел в список «100 новых лиц Казахстана».

Корреспондент Kazpravda.kz в этот день побеседовал с молодым педагогом, популяризатором науки и предмета химия, который полюбился аудитории по всему СНГ.

Переход детей на дистанционный формат обучения в период пандемии короновируса и слабая мотивация учеников сподвигли учителя на креативную подачу предмета через социальные сети. Он гармонично связывал научные знания с сюжетами и героями аниме. Педагог снимал обучающие видео и делился с ними в TikTok. Его первый на этой площадке ролик набрал 13 млн просмотров.

Позже он стал умещать информацию из параграфа в песню, чтобы облегчить детям запоминание фактов. Сейчас Улан Усенов учитель-миллионник: его аудитория в TikTok уже составляет 1,5 млн.

Как отметил сам Улан, большая часть или 70% его подписчиков – это дети, остальная часть – его ровесники, а также люди более старшего возраста – родители школьников.

О том, что видео учителя стали популярны среди родителей, можно понять из комментариев к ним на площадке Instagram: «Я уже про олово столько всего прочитала, не могу остановиться. Мне 40 лет, и я химию изучала в последний раз в 9 классе», «Вот бы нам химию в свое время так преподавали», «Сын перешел в 6-й класс, еще химии нет, но уже интересуется», «Дочка в 5-ом классе, химии еще нет, но уже подписалась на вас. Почему? Потому что мама днями поет «вольфрам-вольфрам».

Креативный педагог задался целью исполнить под популярные треки песни на каждый из 118 элементов таблицы Менделеева. На сегодня у него выпущено 22 песни.

«Осталось 96 песен, это долгосрочный проект. Самое сложное в этом – не останавливаться и находить творческие или креативные моменты, чтобы с каждым новым видео, треком было все интереснее и было чем удивлять зрителя», – поясняет Усенов.

Однако он восхищает не только подписчиков, но и научное сообщество. Улан Усенов рассказал, что после выхода песни об элементе Оганесон, к нему обратился пресс-секретарь Объединенного института ядерных исследований, где и работает открывший данный элемент химик – Юрий Оганесян – единственный подобный нынеживущий ученый. Как оказалось, в институте были в восторге от видео, и они попросили взять его себе на официальные страницы в просветительских и популяризаторских целях, а это, по словам Усенова, ровно та цель, которую он преследует в своей работе.

Не смотря на активную творческую составляющую Улан Усенов не перестает преподавать, пока он делает это формате онлайн, чтобы иметь время больше общаться с своим годовалым сыном Артасом и супругой Гулим.

В этот период учитель планирует проводить уроки химии бесплатно в своем You-tube-канале. Идея принципиально отличается тем, что уроки будут не записаны, а транслированы.

«В записи проблема такая, что темп определяется учителем и не всегда подходит большему количеству зрителей. А в прямом эфире, неважно, сколько он будет длиться, все равно я буду объяснять детям, пока они не поймут. Смысл в том, чтобы оказывать детям своевременную поддержку.

У меня на руках есть календарно-тематический план всех классов госшкол и я знаю, какая тема в какой день по расписанию проводится. В тот же день я буду выходить в эфир, чтобы сразу после этого урока, не откладывая, ребенок мог присоединиться к онлайн-занятиям и задать вопросы, с которыми он не смог разобраться в классе», – поделился учитель.

В профессиональный праздник Улан поздравил педагогов, пожелав им любить свое дело и тех, ради кого они работают – детей.

«Я уверен, у них это прекрасно получается, пусть знают, что выполняют одну из важнейших миссий. Если сможем войти в список самых развитых стран мира, то это возможно только с помощью детей – они наша надежда. Новое поколение должно быть и будет лучше нас», – заключил Усенов.