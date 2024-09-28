Генпрокуратура и НОК заключили меморандум о взаимодействии по вопросам обеспечения законности в сфере спорта

Спорт
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Цель соглашения, подписанного генеральным прокурором Бериком Асыловым и президентом Национального олимпийского комитета Геннадием Головкиным, – укрепление законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи, передает Kazpravda.kz

Фото: Генпрокуратура

«В рамках исполнения поручений Главы государства мы должны вместе с уполномоченным органом обеспечить решение ключевых задач в профессиональном спорте и обновление законодательства в этой сфере», – отметил генеральный прокурор.

По итогам стороны договорились об активном информационном взаимодействии, проведении совместных анализов, проектов, в том числе по популяризации спорта в правоохранительных органах в целях взращивания выдающихся спортсменов среди сотрудников силовых органов.

#Спорт #Генпрокуратура #меморандум #НОК

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