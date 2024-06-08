Генпрокуратура опротестует приговор по делу экс-главы «Казселезащиты»

Карим Кокрекбаев обвинялся в неоднократном получении взятки в особо крупном размере группой лиц, передает Kazpravda.kz

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В пятницу, 7 июня, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей оглашен оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС РК Карима Кокрекбаева.

Он обвинялся в неоднократном получении взятки в особо крупном размере группой лиц.

«На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство об его отмене», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Бывший начальник госучреждения «Казселезащита» Кокрекбаев был задержан в конце 2022 года.