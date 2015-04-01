Статьи Герой трех государств Олег ТАРАН

Герой Советского Союза Федор Озмитель родился и вырос в Казахстане, отсюда же был призван в армию. Затем защищал от фашистов Ленинград и Москву, а совершил свой подвиг в боях за Белоруссию. Потому одинаково почитаем он в трех братских странах, и его недолгая, но яркая жизнь может служить примером для молодого поколения казахстанцев, россиян и белорусов.



…О его детстве и юности известно немного. Федор Озмитель родился в 1918 году в селе Линовицк Мартукского района Актюбинской области. Будучи способным учеником, решил избрать профессию учителя и после школы поступил в Оренбургское педучилище. Став дипломированным специалистом, вернулся в родные края и работал в семилетней школе Мартукского района.



Когда пришло время служить в армии, то его – крепкого, грамотного парня – отправили не куда-нибудь, а в пограничные войска, что тогда считалось очень почетным, хотя и опасным делом. На границах приходилось противостоять не только проискам шпионов и диверсантов, но и вооруженным контрабандистам. Пограничник Озмитель быстро освоил военное дело, и командование 30-го погранотряда Казахского пограничного округа в 1940 году отправило его на учебу в Ленинград в военное училище войск НКВД. Заканчивать его пришлось досрочно, так как началась война. Молодые лейтенанты вместе с бойцами второй дивизии народного ополчения обороняли Ленинград с севера. Затем их перебросили на защиту Москвы.



Когда положение на их участке обороны стабилизировалось, часть опытных обстрелянных офицеров, в том числе лейтенанта Озмителя, неожиданно отозвали. Служить им теперь предстояло в ОМСБОНе – отдельной мотострелковой бригаде особого назначения НКВД, прообразе нынешнего спецназа.



Помимо обучения разведывательно-диверсионным навыкам Озмителю и его товарищам пришлось вспомнить и строе­вую подготовку. 7 ноября 1941 года они приняли участие в историческом военном параде на Красной площади, причем, как вспоминает дочь Героя – Нина Базай, отцу было доверено командование пятой ротой, выставлявшейся от ОМСБОНа. Правда, бойцы этого подразделения с парада на фронт не пошли – другая у них была специфика действий. Понимая, что война предстоит долгая и трудная, командование предполагало шире использовать в тылу врага разведывательно-диверсионные отряды и партизанские формирования, координируя их действия.



Отряд особого назначения "Грозный" Федора Озмителя в количестве 29 человек был переброшен через линию фронта в феврале 1942 года. Пять с половиной месяцев он действовал в треугольнике Орша – Витебск – Смоленск. За это время диверсанты "Грозного" пустили под откос 9 воинских эшелонов с техникой и войсками врага, подорвали 22 автомашины с живой силой и грузами, взорвали 4 моста, вывели из строя 8 км телефонно-телеграфных линий и в ходе 10 боевых операций уничтожили около 400 вражеских солдат и офицеров. И все это за 5,5 месяца.

В ноябре отряд отозвали на Большую землю, где Федор Озмитель был поощрен 10-дневным отпуском на родину и награжден орденом Отечественной войны II степени. Удалось ему ненадолго вернуться в казахстанские степи, повидать родных и близких. О службе своей не распространялся – не положено. Но земляков заверил, что врагов обязательно разобьют.



По возвращении в ОМСБОН он помогал готовить новые отряды, а в мае 1943 года получил приказ – снова идти за линию фронта на помощь белорусским партизанам. В этот раз его отряду в количестве 25 человек было присвоено кодовое наименование "Гром". Название оказалось пророческим – отряд за 14 месяцев дея­тельности действительно "прогремел" боевыми успехами. Ими было пущено под откос 18 вражеских эшелонов, уничтожено 45 грузовых машин и 6 танков, взорвано 3 важных моста на магистрали Москва – Минск и 8 складов противника, убито 2 450 солдат и офицеров вермахта. Кроме того, диверсанты Озмителя находили и 15 раз перерезали подземный кабель связи командования немецкой армии с Берлином.



Действия партизан и бойцов особых отрядов так обеспокоили немецкое командование, что им было принято решение о проведении большой карательной операции, для которой привлекли артиллерию, авиацию и танки. Больше месяца шли ожесточенные бои, и кольцо окружения вокруг нескольких партизанских отрядов начало сжиматься. В июне 1944 года они оказались прижаты к озеру Палик и болотам, протянувшимся на 20 км до деревни Маковье.



На общем собрании командиров было принято решение о ночном прорыве для вывода из окружения основных сил, раненых и членов семей партизан, живших в отрядах, во избежание расправы. Обеспечить прорыв должны были две штурмовые группы – Озмителя и Галушкина.

Им удалось прорвать окружение и сдерживать врага, пока большая часть окруженных не вышла из кольца. Но фашисты стянули силы с других участков и пытались уничтожить тех, кто остался.



Бойцы группы Озмителя, как и их товарищи из второго подразделения, стояли насмерть. Командир был тяжело ранен и, понимая, что не сможет спастись, приказал оставшимся бойцам отступать. Сам он до последнего патрона отстреливался от наседавшего противника, а затем взорвал себя и окруживших его врагов последней гранатой. За этот под­виг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года старшему лейтенанту Федору Федоровичу Озмителю было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).



Дочь Героя вспоминает, что оставшиеся в живых однополчане отца после войны поддерживали связь с матерью, переписывались, приезжали в гости. Это А. Казицкий, адъютант Озмителя в отряде, подрывник Г. Демидов, разведчики К. Асперов и Н. Осипов. Они все отзывались об отце с большой любовью и уважением, говорили, что это был храбрый и бесстрашный офицер, умный, решительный и скромный человек.



В мае 1973 года постановлением Совета Министров КазССР Маканчинской погранзаставе было присвоено имя Героя Советского Союза старшего лейтенанта Ф. Озмителя и установлен обелиск. На открытие бюста была приглашена вдова Героя.



Отныне, каждый раз заступая на боевое дежурство, пограничники произносят волнующие слова:



– На охрану государственной границы заступает Герой Советского Союза старший лейтенант Федор Федорович Озмитель.

После этого правофланговый докладывает:



– Герой Советского Союза старший лейтенант Федор Федорович Озмитель при защите Советского государства пал смертью храбрых.

5 октября 1975 года на Маканчинской погранзаставе от имени отца провели день части, который отмечался в торжественной обстановке, были приглашены фронтовик А. Казицкий, вдова и внук Героя.



Нина Федоровна вспоминает, что погранзастава с 1973 до 1990 год помогала матери посылками с продуктами. В колхозе им. Шевченко Мартукского района, где ее отец работал учителем, школу назвали его именем и установили бюст. В поселке Мартук именем Федора Озмителя названа одна из центральных улиц, а в 1998 году в день его 90-летия по инициативе ДКНБ по Актюбинской области в начале улицы установлена мемориальная доска. В 2009 году решением акимата Актобе одна из улиц города названа в его честь, а в музее областного департамента КНБ выделен отдельный стенд Герою.



Дочь Героя благодарна руководству и совету ветеранов ДКНБ по Актюбинской области, которые постоянно оказывают необходимую помощь и внимание, приглашают ее на торжественные мероприятия в честь Дня Победы.



Не забывают Федора Озмителя и на белорусской земле. Здесь его именем также назван бульвар в городе Лукомль Витебской области, установлена стела с бронзовым барельефом. Кроме того, в Иконском музее народной славы Борисовского района ему установлен бюст, и аллея названа именем Героя. И это, безусловно, правильно – молодое поколение должно знать и помнить тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину.



В материале использованы данные пресс-службы КНБ РК



