Глава государства озвучил прогноз экономического роста Казахстана

Президент
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Жанат Тукпиев
Коллаж ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов рассказал о перспективах экономического роста страны, передает Kazpravda.kz.

"Мировой экономический кризис не обошел стороной Казахстан. В прошлом году внешний товарооборот составил 85 миллиардов долларов, сократившись в сравнении с 2019 годом на 13%. Вместе с тем отрадно, что казахстанский экспорт несырьевых товаров сократился менее значительно – на 2,8% и составил 15 миллиардов долларов. В этот кризисный год нам удалось привлечь более 18 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций", – сказал Токаев.

Президент отметил, что в прошлом году с иностранным участием был введен в эксплуатацию 41 инвестиционный проект на общую сумму в 1,6 миллиарда долларов. Создано более 7 тысяч рабочих мест. Кроме того, Глава государства добавил, что по мере восстановления мировой экономики, Казахстан также наращивает темпы экономического роста. По прогнозу Правительства этот рост составит минимум 3,5%.

"Помимо внутреннего потребления инвестиций, наша экономическая модель рассматривает экспорт как важнейший фактор экономического развития. Мы оцениваем дополнительный экспортный потенциал обрабатывающей промышленности в 10 миллиардов долларов, экспортный потенциал сферы услуг - еще в 10 миллиардов долларов. Среднесрочной целью является увеличение объемов несырьевого экспорта, включая услуги до 41 миллиарда долларов к 2025 году", – подытожил Президент.

Отметим, Совет иностранных инвесторов (СИИ) является эффективной площадкой, объединяющей крупных зарубежных инвесторов в Казахстане, и представляющей возможность обсуждать наиболее важные вопросы, связанные с развитием национальной экономики и улучшением инвестиционного климата.

В состав Совета входят руководители 37 крупных транснациональных компаний и международных организаций, а также руководители ключевых министерств республики.

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