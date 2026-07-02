Глава государства считает Алатау городом будущего

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев еще одним важным приоритетом считает развитие города Алатау как города будущего.

– Сегодня Алатау представляет собой территорию опережающего развития, обладающую уникальным правовым режимом мирового уровня. Созданная нормативная база ориентирована на привлечение глобальных инвестиций и формирование в Алатау одного из ведущих международных деловых центров. Город проектируется как первый в Казахстане полностью цифровой центр. Здесь критически важная инфраструктура, государственные услуги и городская экономика будут интегрированы в единую цифровую экосистему на основе больших данных, передовых технологий и современных моделей управления. В соответствии с принципом Digital by default («Цифровизация по умолчанию») все процессы государственного управления с самого начала создаются исключительно в цифровом формате. Через единую цифровую платформу администрации города Алатау жители и инвесторы смогут получать государственные услуги, оформлять необходимые разрешительные документы и пользоваться преимуществами специального правового режима. Кроме того, в городе будет действовать передовая нормативно-правовая база в сфере цифровых активов, включая деятельность криптовалютных бирж и токенизацию активов. Мы приглашаем международных инвесторов воспользоваться преимуществами этой уникальной юрисдикции как надежной площадки для реализации высокотехнологичных и высокодоходных проектов, – сказал Глава государства.