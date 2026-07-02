Глава государства считает Алатау городом будущего

Президент

В Астане проходит пленарное заседание Совета иностранных инвесторов с участием Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев еще одним важным приоритетом считает развитие города Алатау как города будущего.

– Сегодня Алатау представляет собой территорию опережающего развития, обладающую уникальным правовым режимом мирового уровня. Созданная нормативная база ориентирована на привлечение глобальных инвестиций и формирование в Алатау одного из ведущих международных деловых центров. Город проектируется как первый в Казахстане полностью цифровой центр. Здесь критически важная инфраструктура, государственные услуги и городская экономика будут интегрированы в единую цифровую экосистему на основе больших данных, передовых технологий и современных моделей управления. В соответствии с принципом Digital by default («Цифровизация по умолчанию») все процессы государственного управления с самого начала создаются исключительно в цифровом формате. Через единую цифровую платформу администрации города Алатау жители и инвесторы смогут получать государственные услуги, оформлять необходимые разрешительные документы и пользоваться преимуществами специального правового режима. Кроме того, в городе будет действовать передовая нормативно-правовая база в сфере цифровых активов, включая деятельность криптовалютных бирж и токенизацию активов. Мы приглашаем международных инвесторов воспользоваться преимуществами этой уникальной юрисдикции как надежной площадки для реализации высокотехнологичных и высокодоходных проектов, – сказал Глава государства.

В завершение Президент подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и укрепление цифрового суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения долгосрочной устойчивости экономики и государства.

– Хотел бы особо подчеркнуть важность постоянного диалога между Советом и государственными органами, объединяющего опыт, знания и экспертный потенциал всех участников для выработки эффективных решений и проведения необходимых реформ. Мы убеждены, что долгосрочное взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса станет важнейшим фактором раскрытия потенциала цифровой экономики Казахстана и построения процветающего будущего для наших граждан, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.
#город #Токаев #развитие #Алатау

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