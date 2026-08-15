Токаев направил телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна

Глава государства направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Наследного принца Алоиза с Национальным днем Княжества Лихтенштейн.

«Казахстан высоко ценит многолетние отношения дружбы и взаимного уважения с Лихтенштейном. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран», – говорится в телеграмме.