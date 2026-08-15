Токаев направил телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна

Президент

Подробнее об этом проинформировали в Акорде 

Коллаж: Акорда

Глава государства направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду    

Касым-Жомарт Токаев поздравил Наследного принца Алоиза с Национальным днем Княжества Лихтенштейн.

«Казахстан высоко ценит многолетние отношения дружбы и взаимного уважения с Лихтенштейном. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран», – говорится в телеграмме.

Президент пожелал Наследному принцу Алоизу успехов в его ответственной государственной деятельности,а дружественному народу Княжества – благополучия и процветания.

#Токаев #телеграмма #Акорда #принц #Лихтенштейн

Популярное

Все
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Новоселье в Каскелене
Будет построена новая школа
Новые условия для партийной конкуренции
Столичная бригада пополнилась молодыми офицерами
Горело синим пламенем
Сократить дефицит ученических мест
Елена Рыбакина сыграла в решающем матче
Горожан учат сдавать вторсырье
Стала цехом старая ферма
Вместо лайков – наказание
Формируя культуру водосбережения
«Принцесса цирка» открыла сезон
Заряжать – с умом!
Воистину народный
Моана запела голосом Санат
Базовый ориентир
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
Сохраняя традиции созидания
ИИ отследит поставки угля
Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае
350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
Двое подростков заблудились в горах Алматы
Сделать город комфортным
Акиматы выделили абитуриентам образовательные гранты
Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
Поэт вдохновляет художников
Искусственный интеллект – в школьной программе
Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ
Экологический караван, инклюзия и поддержка производства: что обсуждали партии в регионах
Названы победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026»
В Казахстане утвердили перечень малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов
Дополнительный источник энергии
Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы
Проверяется уровень готовности
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Зеленое сердце» Семея

Читайте также

Глава государства направил телеграмму поздравления Президен…
Токаев поздравил Премьер-министра Индии с Днем независимости
Токаев поздравил президента и премьер-министра Пакистана с …
Глава государства принял акима ЗКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]