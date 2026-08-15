Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Конго

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Коллаж: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент отметил, что наша страна рассматривает Республику Конго в качестве важного партнера на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения будут и впредь укрепляться на благо народов двух стран.

Глава государства пожелал Дени Сассу-Нгессо успехов в его ответственной деятельности, а дружественному конголезскому народу – счастья и процветания.