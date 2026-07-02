Глава государства встретился с руководителем Исламского банка развития

Президент

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за годы сотрудничества ИБР стал надежным партнером, поддерживающим приоритеты национального развития Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На сегодняшний день группа Исламского банка предоставила нашей стране финансирование на сумму более 4,2 млрд долларов, а портфель текущих и перспективных проектов превышает 3 млрд долларов.

В этом контексте Глава государства выразил признательность руководству финансового института за поддержку стратегически важных проектов в сферах водной инфраструктуры, транспортной взаимосвязанности и индустриального развития.

В частности, в последние годы ИБР одобрил самый крупный пакет финансирования за свою историю, включающий Программу развития водных ресурсов на сумму 1,15 млрд долларов, а также Рамочное соглашение на сумму 1,3 млрд долларов, направленное на поддержку развития инфраструктуры СЭЗ и индустриальных зон Казахстана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках новой Стратегии партнерства на 2027-2032 годы.

Президент подтвердил приверженность нашей страны формированию долгосрочного институционального партнерства с ИБР и поддержанию благоприятной инвестиционной политики.

Глава государства также поддержал предложение Исламского банка развития провести в 2028 году в Казахстане ежегодную встречу Группы ИБР. В этом масштабном инвестиционном мероприятии примут участие представители государств – членов Банка, финансовых институтов и международные инвесторы.

#Токаев #встреча #Исламский банк развития

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