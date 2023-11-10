Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы

Министр Коэн заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле

Фото: пресс-служба МИД РК

Пресс-служба МИД РК сообщила о телефонном разговоре заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном, передает Kazpravda.kz.

В ходе беседы стороны отметили поступательный характер двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Глава МИД Израиля проинформировал о текущей ситуации на Ближнем Востоке на фоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Мурат Нуртлеу выразил озабоченность эскалацией конфликта и развитием ситуации в зоне боевых действий. Глава МИД РК озвучил позицию Казахстана в отношении текущего конфликта.

Казахстанский министр призвал конфликтующие стороны к поиску путей мира и стабильности на Ближнем Востоке, поскольку данный вопрос имеет глобальное значение для всего мирового сообщества.

В данном контексте, казахстанский дипломат отметил заявление президента РК Касым-Жомарта Токаева на Саммите СНГ, в соответствии с которым подчеркивается, что обострение ситуации может привести к серьезным последствиям не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. В этой связи Казахстан твердо привержен решению израильско-палестинского конфликта путем мирных переговоров и дипломатического диалога.

Также Нуртлеу обратился к израильскому коллеге с убедительной просьбой оказать содействие в эвакуации граждан РК, находящихся в секторе Газа, отметив, что данная задача является первостепенным приоритетом для Казахстана. Он рассказал Коэну о ходе проводимой работы с властями Египта по скорейшему возвращению казахстанцев на родину.

Министр Коэн поблагодарил коллегу за предоставленную информацию и заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле.

По данным МИД РК, на сегодня в анклаве находятся 76 граждан Казахстана. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек.