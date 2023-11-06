О ситуации с казахстанцами в секторе Газа рассказали в МИД РК

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По данным министерства, на сегодня в анклаве находятся 76 граждан РК

© AP Photo / Hatem Moussa

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров рассказал на брифинге ситуации с казахстанскими гражданами в секторе Газа, сообщает Kazpravda.kz.

"Как известно, 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством. Однако, к сожалению, с 4 ноября эвакуация иностранцев и раненых через КПП "Рафах" временно приостановлена. Согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определенная дата по проходу иностранных граждан через КПП "Рафах". При этом учитывается текущая пропускная способность (в районе 500 человек в сутки), а также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленными посольствами порядка 45 стран, а это около 7000 человек", - сказал спикер.

По его словам, на сегодня в секторе Газа находятся 76 граждан РК. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек.

"При этом есть определённые требования как у египетской стороны, так и у израильской к выезду членов семей иностранных граждан. К примеру, около трети не подпадают под эвакуацию по ряду требований. Это совершеннолетние дети, супруги, внуки и супруги детей. Соответственно, некоторые из наших граждан не готовы выехать из сектора Газа из-за невозможности вывоза членов семей. Мы всячески ускоряем и делаем все для того, чтобы эвакуация граждан Казахстана произошла как можно раньше. Однако не всегда все зависит от нас. Этот военно-дипломатический кризис пытается решить практически весь мир. С нашей стороны готовность полная – как только наши граждане пересекут границу с Египтом специальный эвакуационный борт вылетит в Каир", - сообщил Смадияров.

#МИД #казахстанцы #Газа

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