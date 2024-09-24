Глава МИД обсудил сотрудничество с PepsiCo, Google, Mastercard, Citi и Visa

Международное сотрудничество
97
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Встречи прошли на полях Саммита будущего в ООН

Фото: пресс-служба МИД РК

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл ряд встреч с представителями ведущих американских компаний, в ходе которых стороны обсудили вопросы развития дальнейшего долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Во время встречи с руководством компании «PepsiCo» особое внимание было уделено вопросам развития пищевой промышленности и улучшению экспортного потенциала РК, что позволит повысить конкурентоспособность казахстанских продуктов на международном рынке.

Встреча с компанией «Google» была направлена на расширение взаимодействия в рамках программы «Google for Startups». В контексте интеграции искусственного интеллекта и облачных технологий компании, стороны договорились к продолжению совместной работы по продвижению отечественных стартапов на мировые рынки, а также развитию цифровой инфраструктуры и инновационной экосистемы в Казахстане.

В рамках программы «Цифрового странового партнёрства» (Digital Country Partnership, DCP), реализуемой совместно с «Mastercard», министр отметил важность совместных достижений в развитии финансовой инфраструктуры, внедрению финтех-решений с целью укрепления лидерства Казахстана в развитии цифровой, безналичной экономики.

На встрече с компанией «Citi» были подведены итоги успешного 30-летнего сотрудничества и рассмотрены вопросы устойчивого финансирования, улучшения торговых связей и развития инфраструктурных проектов. Глава МИД выразил признательность за вклад компании в экономическое развитие страны и подчеркнул важность последующего взаимодействия в сфере привлечения иностранных инвестиций.

Продолжая переговоры с лидерами финансовой отрасли, Мурат Нуртлеу обсудил с представителями компании «Visa» инициативы по расширению доступа к финансовым услугам и совершенствованию цифровых сервисов в сельских регионах, направленные на развитие финансовой инклюзивности и развитие регионов страны.

#ООН #сотрудничество #МИД #компании #США #Нуртлеу

Популярное

Все
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
Династия Абиевых: история труда и успеха
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Девять миллилитров надежды
На фоне затянувшегося ремонта детской облбольницы решили возвести госпиталь для детей
Ферросплавному заводу выписали штраф
Повысить престиж колледжей
За базар ответишь!
Изжить психологию временщиков
На благо страны
Как управлять ядерной энергией
Необходим эффективный и достойный ответ
Ей все не эдак, все не так
Казахстан принял участие в Саммите будущего ООН
Отделение госпитальной фармации открыто в Шымкенте
Ожерелье из скотча и брошь из силикона
Путь к энергетической независимости
Жизнь города в объективе ровесника
Труба пока не готова
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Либо атом, либо веерные отключения
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Солнце – это тоже ядерный реактор
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
В Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при ФИДЕ в Тбилиси
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
В ЕС назвали необоснованным объявление результатов выборов президента Венесуэлы
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Новое общественное пространство открыли в Астане
Участок улицы Сыганак в столице частично перекрыт
Большое путешествие на маленьких авто
В ФРГ арестован подозреваемый в нападении в Золингене
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Казахстанский десантник завоевал «золото» на ЧМ по гиревому спорту
Экипаж Starliner застрял на МКС до 2025 года
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день

Читайте также

Скляр встретился с представителями China Datang Corporation
Дни культуры Азербайджана пройдут в Казахстане
В Туркестане состоялась III Встреча секретарей совбезов стр…
АБИИ и МНЭ подписали декларацию о совместной разработке тре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]