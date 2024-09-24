Глава МИД обсудил сотрудничество с PepsiCo, Google, Mastercard, Citi и Visa

Фото: пресс-служба МИД РК

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл ряд встреч с представителями ведущих американских компаний, в ходе которых стороны обсудили вопросы развития дальнейшего долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Во время встречи с руководством компании «PepsiCo» особое внимание было уделено вопросам развития пищевой промышленности и улучшению экспортного потенциала РК, что позволит повысить конкурентоспособность казахстанских продуктов на международном рынке.

Встреча с компанией «Google» была направлена на расширение взаимодействия в рамках программы «Google for Startups». В контексте интеграции искусственного интеллекта и облачных технологий компании, стороны договорились к продолжению совместной работы по продвижению отечественных стартапов на мировые рынки, а также развитию цифровой инфраструктуры и инновационной экосистемы в Казахстане.

В рамках программы «Цифрового странового партнёрства» (Digital Country Partnership, DCP), реализуемой совместно с «Mastercard», министр отметил важность совместных достижений в развитии финансовой инфраструктуры, внедрению финтех-решений с целью укрепления лидерства Казахстана в развитии цифровой, безналичной экономики.

На встрече с компанией «Citi» были подведены итоги успешного 30-летнего сотрудничества и рассмотрены вопросы устойчивого финансирования, улучшения торговых связей и развития инфраструктурных проектов. Глава МИД выразил признательность за вклад компании в экономическое развитие страны и подчеркнул важность последующего взаимодействия в сфере привлечения иностранных инвестиций.

Продолжая переговоры с лидерами финансовой отрасли, Мурат Нуртлеу обсудил с представителями компании «Visa» инициативы по расширению доступа к финансовым услугам и совершенствованию цифровых сервисов в сельских регионах, направленные на развитие финансовой инклюзивности и развитие регионов страны.