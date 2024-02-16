Глава МИД встретился с генсеком ОДКБ

Состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Мурата Нуртлеу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД

Стороны обменялись мнениями по предстоящим в нашей стране мероприятиям, запланированным в рамках председательства Казахстана в ОДКБ в 2024 году.

– Особое внимание было уделено рассмотрению ряда организационных вопросов предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, запланированного в июне 2024 года. В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов по ключевым направлениям сотрудничества в рамках Организации, в том числе развития политического взаимодействия, противодействия вызовам и угрозам, – говорится в пресс-релизе.

Как известно, с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ перешло к Республике Казахстан.

ОДКБ была создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой, наряду с Казахстаном, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.