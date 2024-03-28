Глава Минздрава напомнила главный принцип ОСМС

«Система ОСМС - не накопительная и не предусматривает персональных счетов, а работает по принципу солидарности. Это значит, что взносы граждан, которые не обращаются за медицинской помощью, не сгорают, не возвращаются, а перераспределяются на других пациентов, кто нуждается в лечении», - отметила глава Минздрава.