Глава Минздрава напомнила главный принцип ОСМС
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Сегодня в ходе встречи с жителями Астаны министр здравоохранения Акмарал Альназарова напомнила главный принцип системы социального медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
«Система ОСМС - не накопительная и не предусматривает персональных счетов, а работает по принципу солидарности. Это значит, что взносы граждан, которые не обращаются за медицинской помощью, не сгорают, не возвращаются, а перераспределяются на других пациентов, кто нуждается в лечении», - отметила глава Минздрава.
Это особенно важно в случаях оказания дорогостоящей медицинской помощи стоимостью от 1 млн до 40 млн тенге, в случаях применения особых технологий, которые в рамках накопительной системы невозможны, добавила Акмарал Альназарова.