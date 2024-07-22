Глава республиканского центра дерматологии взят под стражу в Алматы

В Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний и его заместителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

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«Они подозреваются в получении взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медицинских работников. С санкции суда руководитель центра взят под стражу. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Также в ведомстве отметили, что по закону каждый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.