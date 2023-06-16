Глава Сената встретился с послом Саудовской Аравии в Казахстане

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Файсал бен Ханифом Аль-Кахтани, в ходе которой стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что Королевство Саудовская Аравия является близким партнером Казахстана на Ближнем Востоке, с которым налажено всестороннее сотрудничество. Основу для развития связей между двумя странами, как подчеркнул председатель палаты, создает системный политический диалог на высшем уровне.

Значительный импульс двусторонним отношениям придал визит президента Касым-Жомарта Токаева в Джидду в прошлом году, по итогам которого подписано 13 двусторонних документов в сферах туризма, спорта, сельского хозяйства, фармацевтики и по другим отраслям.

Маулен Ашимбаев отметил особое значение углубления отношений между Сенатом Парламента РК и Меджлисом аш-Шура КСА, а также ознакомил дипломата с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе главы государства.

Отдельно акцентировал внимание собеседника председатель палаты на деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и пригласил религиозных лидеров королевства принять участие в юбилейном заседании секретариата съезда, которое состоится осенью этого года.