Главарей банды задержали в Астане

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В столице проведено задержание преступной группы, в которую входили неоднократно судимые представители криминалитета. Они подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В одном из эпизодов фигуранты путем угрозы и применения насилия завладели у местного жителя деньгами в сумме 5 млн тенге и внедорожником марки Toyota. В другом случае – на прилегающей территории одного из банков они открытым путем похитили 6 млн тенге.

«Все участники преступной группы взяты под стражу. Осуществляется проверка их причастности к другим аналогичным уголовным правонарушениям. Досудебное расследование проводится по фактам вымогательства и грабежа, совершенных группой лиц по предварительному сговору», - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось о задержании транснациональной ОПГ в области Жетісу, она управляла нарколабораторией по изготовлению мефедрона.

#криминал #МВД #столица

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