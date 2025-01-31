Главарей банды задержали в Астане

В столице проведено задержание преступной группы, в которую входили неоднократно судимые представители криминалитета. Они подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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В одном из эпизодов фигуранты путем угрозы и применения насилия завладели у местного жителя деньгами в сумме 5 млн тенге и внедорожником марки Toyota. В другом случае – на прилегающей территории одного из банков они открытым путем похитили 6 млн тенге.

«Все участники преступной группы взяты под стражу. Осуществляется проверка их причастности к другим аналогичным уголовным правонарушениям. Досудебное расследование проводится по фактам вымогательства и грабежа, совершенных группой лиц по предварительному сговору», - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось о задержании транснациональной ОПГ в области Жетісу, она управляла нарколабораторией по изготовлению мефедрона.