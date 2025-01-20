Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу

Группа управляла нарколабораторией по изготовлению мефедрона
В Жетісу сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества — мефедрон.
«Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков», — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.
Он отметил, что в ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование.
«Подозреваемые находятся под стражей. Ведется дальнейшее расследование для установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности», — добавил Куандык Альжанов.