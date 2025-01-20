Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу

Криминал,Задержания,Закон и Порядок
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Группа управляла нарколабораторией по изготовлению мефедрона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жетісу сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества — мефедрон.

«Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков», — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.

Он отметил, что в ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование.

«Подозреваемые находятся под стражей. Ведется дальнейшее расследование для установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности», — добавил Куандык Альжанов.

 

#ОПГ #задержание #нарколаборатория #мефедрон

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