Главе филиала АО "Пассажирские перевозки" дали 7,5 года колонии за взяточничество

Директора филиала АО «Пассажирские перевозки» – «Пригородные перевозки» осудили в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу департамента агентства РК по противодействию коррупции по столице

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Директор филиала АО «Пассажирские перевозки» – «Пригородные перевозки» С.Б. Табынбаев признан виновным в неоднократном получении взяток от предпринимателей на общую сумму 25,4 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Табынбаеву назначено 7,5 года лишения свободы без права занимать должности на государственной службе.

Взяткодатели Д.Р. Сабитов и А.Ж. Дусикенов получили 7 лет и 4 года соответственно, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил.