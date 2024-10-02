Главный санврач назначен в столице

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова представила коллективу нового руководителя департамента и пожелала успехов в дальнейшей деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приказом руководителя аппарата Минздрава Айгул Шагалтаева назначена на должность руководителя департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Астаны.

Айгул Шагалтаева родилась 26 июля 1968 года в Карагандинской области.

В 1993 году окончила Карагандинский государственный медицинский  институт, по специальности «врач-гигиенист - эпидемиолог».

Трудовую деятельность начала в 1993 году санитарным врачом городской санитарно-эпидемиологической станций города  Акмола. В разные годы работала преподавателем медицинского колледжа Астаны, в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического надзора, департаменте по защите прав потребителей, департаменте охраны общественного здоровья города.

С 2019 года и по настоящее время занимала должность замруководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг столицы.

#назначение #столица #санврач

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