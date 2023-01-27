Главу филиала "КТЖ – Грузовые перевозки" изобличили во взяточничестве

Руководителя Шымкентского филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» изобличили в получении взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции по городу.

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Антикоррупционная служба Шымкента проводит досудебное расследование в отношении руководителя Шымкентского филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» и ряда его подчиненных, которые изобличены в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов и другие.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.