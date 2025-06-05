В лидерах по производству титана и меди

Юбилейное отраслевое мероприятие в очередной раз выступило в роли платформы для обсуждения актуальных проблем в области добычи и переработки полезных ископаемых как в рес­публике, так и на евразийском пространстве.

Выступая на открытии Astana Mining & Metallurgy – AMM 2025, вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан подчеркнул, что Казахстан продолжает системно реформировать важнейшую сферу. Ведь металлы – не просто товар, они – инструмент экономической и политической силы.

На протяжении многих лет республика является ключевым игроком на мировом рынке по выпуску и поставкам титана, меди, алюминия, цинка, свинца, ферросплавов, а также бериллия, тантала и ниобия. За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза, а производство аффинированного золота – вдвое.

– Для нашей страны горно-металлургический комплекс остается опорой экономического роста, внося весомый вклад в экономику. ГМК способствует созданию рабочих мест, развитию регионов, привлечению инвестиций и диверсификации экономики. В 2024 году его доля в ВВП составила восемь процентов, а объем произведенной продукции в денежном выражении превысил 14,3 триллиона тенге, – сказал вице-министр. – Инвестиции в отрасль увеличились на 12% и дос­тигли 3,6 миллиарда долларов.

По словам спикера, для наращивания потенциала, имею­щегося у отечественного ГМК, необходимо развивать геологоразведку, для чего государство внедрило западноавстралийскую модель недропользования.

С 2018 года в геологоразведку привлечено более 420 млрд тенге. В планах – увеличение ее площади к 2026-му с 1,9 млн до 2,2 млн кв. км. Вице-министр акцентировал также внимание на важности цифровизации геологических данных, внедрения международного стандарта CRIRSCO, обеспечивающего прозрачность и равные условия для инвесторов.

Расширяется доступ к перспективным объектам недропользования, в ближайшее время для этого запланировано проведение электронного аукциона по 50 месторождениям золота, серебра, угля и редких металлов.

– При этом мы должны не только расширять минеральную базу, но и пересматривать саму модель недропользования. Казахстан последовательно отходит от линейной схемы «добыча – переработка – отходы» и движется в сторону циркулярной модели, – добавил вице-министр.

Спикер проинформировал, что в Казахстане накоплено свыше 55 млрд тонн техногенных минеральных образований; их паспортизируют, чтобы вовлечь в промышленную переработку.

Что касается экспортного регулирования, то лицензирование не ограничивает экспорт, как пояс­нил Иран Шархан, а направлено на загрузку внутренних производственных мощностей. Так, переработка алюминия с 2022 года увеличилась на 83%, а меди – на 33%.

Геологоразведка: ситуация, вызовы, решения

Одна из ключевых тем конгресса касалась развития геолого­разведочных технологий. Как отметил модератор тематической панельной сессии главный геолог ERG Exploration Александр Шурилов, Казахстан в мировом сообществе имеет реноме одного из крупнейших производителей и экспортеров минерального сырья. При этом будущее отрасли напрямую зависит от темпов и качества геологоразведочных работ, обуславливающих укрепление минерально-сырьевой базы.

О масштабах геологоразведочных работ в Казахстане на сессии сообщил председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК Ерлан Акбаров. По словам эксперта, по итогам работ недропользователей в 2023–2024 годах на государственный учет поставлены 27 месторождений полезных ископаемых. Ведется работа по их изучению.

– В рамках исполнения поручений Главы государства проводится масштабная работа по увеличению геолого-геофизической площади, – подчеркнул Ерлан Акбаров. – Геологические материалы переведены в электронный формат. Перевод первичных материалов составил 60%.

Представитель ТОО «Qazaq Geophysics» (QG) Дмитрий Инкин в ходе тематической сессии презентовал электромагнитные методы в аэрогеофизике, опыт поисковых работ по черным, цветным и редкоземельным металлам. Он подробно проинформировал об использовании БПЛА, глубина исследования недр которыми составляет более 1 500 метров.

Цифровизация геологических данных и развитие человеческого капитала также стали наиболее обсуждаемой темой сессии. В частности, было рассмотрено, как современные технологии ускоряют принятие решений в геологоразведке. Эксперты обратили внимание на необходимость модернизации профильного образования, а также поддержку научных исследований в сфере геологии и геофизики.

Как отметили эксперты, цифровизация геологических данных – не просто технологический тренд. Это путь к более устойчивому управлению природными ресурсами, повышению прозрачности и эффективности в недропользовании.

Участники сессии сошлись во мнении, что геологоразведка в Казахстане переживает период трансформации. Чтобы раскрыть все возможности недр и обеспечить устойчивое развитие рес­публики, требуется системный подход, в том числе инвестиции в кадры и технологии, цифровизация данных, прозрачность процессов и укрепление международного сотрудничества.

Необходимы радикальные меры

– Казахстан был и будет привлекательным в плане недропользования, – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации горнорудных и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец.

Выступая на одной из сессий АММ 2025, эксперт подчеркнул, что настал момент для принятия радикальных мер по улучшению ситуации в секторе. В частности, он коснулся проблем, связанных с развитием логистики, доступа к портам, установлением разумных тарифов на перевозку грузов и созданием в стране предсказуемого инвестиционного климата.

В свою очередь заместитель председателя правления по финансам и стратегическому развитию АО «Qarmet» Зауре Заурбекова напомнила, что отрасль требует больших вложений в научно-исследовательские работы.

– У нас есть также проблемы со старением персонала. Люди сейчас выходят раньше на пенсию, поскольку трудятся в тяжелых условиях труда, но нет притока свежих кадров, ибо интереса работать в горно-металлургичес­ком секторе у молодежи нет, – отметила спикер и предложила поднимать престиж профессий шахтера и металлурга.

По данным организаторов АММ 2025, двухдневная деловая программа конгресса охватит 19 тематических сессий и три специализированных форума. 1 300 делегатов из 20 стран обсудят состояние и перспективы мировой горно-металлургической промышленности, внутристрановую ценность и межотраслевую кооперацию, промышленную безопасность на предприятиях ГМК.

Среди ключевых тем, помимо реформирования недропользования и совершенствования сферы геологоразведки, – климатическая повестка, практика недропользования, цифровизация и инновации.