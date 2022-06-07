Голосовали за родню: из-за попытки вброса бюллетеней аннулировали данные на участке в Алматы

На участке №2 города Алматы результаты голосования были аннулированы решением Центральной комиссии референдума (ЦКР) из-за того, что члены участковой комиссии пытались вбросить лишние бюллетени в урну. Об этом сообщил заместитель председателя Константин Петров на брифинге в ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Присутствующим на участке №2 представителем общественного объединения было снято видео вброса бюллетеней. Составлено обращение в территориальную комиссию города Алматы. По фактам, которые были изложены в обращении и прикрепленном к нему видеоматериале, было проведено расследование. Территориальная комиссия выяснила, что была осуществлена попытка голосования членами участковой комиссии референдума за других лиц. Данные факты признаны двумя членами участковой комиссии референдума, о чем есть объяснительные. Они сказали, что голосовали за родственников, которые включены в список избирателей этого участка", – сказал Константин Петров.

По его словам, стационарная урна на участке №2 была опечатана, голосование продолжилось с использованием переносной урны.

В ЦКР были представлены результаты подсчета голосов и позиция территориальной комиссии референдума города Алматы.

На заседании Центральной комиссии референдума приняли решение признать результаты голосования на участке №2 в Алматы недействительными и исключить их из общих данных по городу и по стране.

"Хотелось бы отметить, что факт нарушения на участке в Алматы был задокументирован, подтвержден и должным образом представлен. Другие материалы, которые есть в Сети, возможно, тоже содержат какие-то признаки нарушений, но по ним сейчас комиссия не может установить, был ли нарушен закон. ЦКР официально обратится в Генеральную прокуратуру для того, чтобы каждое видео о нарушениях было разобрано, и, если там будет выявлено нарушение законодательства, виновные будут наказаны в рамках действующего законодательства", – добавил заместитель председателя ЦКР.