Головкин возглавил новую Олимпийскую комиссию World Boxing

Кандидатура GGG была утверждена в World Boxing одной из первых

Фото: пресс-служба НОК РК

Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин стал председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing). Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, передает Kazpravda.kz

В этой должности глава НОК Казахстана сосредоточит свою работу на взаимодействии с международными спортивными организациями в вопросах обеспечения прозрачности деятельности World Boxing.

Также основой его деятельности в качества председателя комиссии будет тесное сотрудничество с Международным Олимпийским комитетом для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК.

«Кандидатура Геннадия Головкина была утверждена в World Boxing одной из первых. В ближайшем будущем в состав Олимпийской комиссии войдут другие представители из мира спорта, призванные совместными усилиями реализовать масштабный план по удержанию бокса в центре Олимпийского движения», - говорится в сообщении.

World Boxing была создана в апреле 2023 года. На данный момент в ее состав входят Национальные федерации из 44 стран мира.