Головкину предложили самый прибыльный бой в 2023 году

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Австралийский средневес Майкл Зерафа (30-4, 19 КО) предлагает объединенному чемпиону дивизиона легендарному казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) провести выездную защиту поясов WBA Super и IBF, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как пишет vRINGe.com, по словам претендента, бой с ним в Австралии - это самый крутой в финансовом плане вариант для GGG:

"Именно бой с Головкиным - это то, чего я хочу. Знаю, что он считает меня самым легким и безопасным претендентом. Пускай. Я не против. Но в то же самое время именно я - его самый крутой вариант в финансовом плане. Какие у него еще варианты? Их немного - драться со мной, с (претендентом от WBA) Эрисланди Ларой или же с (претендентом от IBF) Эскивой Фалькао", - заявил Майкл.

Зерафа уверен, что именно он является гарантией самого крутого в финансовом плане предложения.

"Ведь я получил гарантию (финансовой) поддержки, если смогу убедить его драться в Австралии. Знаю, что он однозначно заинтересован. Зерафа vs GGG. Это ведь даже звучит круто! В любом случае вне зависимости от его решения в следующем поединке я буду драться за чемпионский пояс", - высказался он.

Не исключено, что Зерафа вовсе не блефует - у бойца высокие позиции в рейтингах по версиям WBA (№1) и IBF (№2), отмечает издание.

Напомним, что Зерафа последний поединок провел в ноябре, когда решением судей победил своего соотечественника итальянского происхождения Данило Креати (8-1, 1 КО). Головкин выходил в ринг в сентябре, когда также судейским решением проиграл трилогию мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 КО).