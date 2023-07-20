Города в лицах

В прошлом году в подземном пешеходном переходе, который расположен возле Дворца культуры горняков, сделали капитальный ремонт, а в этом – решили украсить. Карагандинцам надоело серое, плохо освещенное пространство, проходя по которому то и дело натыкаешься на попрошаек. На глухой стене подземки длиной более 30 м нарисовали огромный мурал.

Автор эскиза – молодая карагандинская художница Диана Каирбекова. Она назвала свой арт-объект «Жеті қазына» – «Семь сокровищ».

– Основная идея мурала – показать особенности Караганды и еще шести городов области, – объясняет Диана Каирбекова. – Все они разные, у каждого есть свои достопримечательности. Я хотела выразить индивидуальность каждого города через портрет, который стал собирательными образом его жителей.

Диана устроила экспресс-опрос среди своих знакомых, которые живут по всей Карагандинской области. Она спрашивала: «С чем ассоциируется ваш город?», «Мужчина это, по-вашему, или женщина?», «Какой у него или у нее цвет волос?», «Какой цвет глаз?». Собрав все ответы, художница создала образ городов в лицах.

К примеру, Караганда у нее – это интеллигентная девушка с темными волосами, собранными в аккуратный пучок. Не зря рядом с ней Диана разместила силуэты Каздрамы, Дворца культуры горняков и цирка. Город Абай художница запечатлела в образе парня в темных очках и пиджаке поверх футболки. Он отдаленно напоминает боксера, олимпийского чемпиона Серика Сапиева. А вот город Балхаш, где выплавляют медь, автор мурала изобразила в виде улыбающейся девушки с медными волосами.

Работа над «подземной» картиной шла целую неделю. Ее созданием занималась команда художников AirG – Айдар Мунайтбасов, Александр Фигуринас, Дамир Жумабеков, Илья Тали, Александр Бэйс, Алмаз Абдыгаликов, Влад Арт. Они использовали качественную фасадную краску в баллончиках. Художники уверяют, что она продержится на стене подземного перехода не менее десяти лет и не потускнеет. Если, конечно, на мурал не покусятся вандалы.

– Мне будет жалко, если его испортят. Но морально я к этому готов, – признается молодой художник Айдар Мунайт­басов. – Вандалы, увы, есть везде. Вот недавно кто-то в Караганде изрисовал мурал с портретом егеря Нурлана Нургалиева, который погиб в неравной схватке с браконьерами...

Сейчас художники ведут переговоры с подрядчиком, который делал ремонт подземного перехода, о покупке специального антивандального лака. Им хотят покрыть мурал. Этот лак создаст защитную пленку, и хулиганам будет очень сложно что-либо нарисовать. А если и удастся, то их «работу» можно будет легко смыть.