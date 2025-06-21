О том, как на госслужбе формируется новая культура и укрепляются ценностные ориентиры, – в интервью с председателем Агентства РК по делам государственной службы Дарханом Жазыкбаем

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– Дархан Медегалиевич, Глава государства уделяет большое внимание развитию госслужбы и ставит перед АДГС ряд важных задач. Какая работа ведется в этом направлении?

– Наша основная задача – сделать государственную службу более открытой, современной и профессиональной. 11 января 2022 года Президент особо подчеркнул, что реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии. Госслужба должна быть открыта любому казахстанцу. А агентство должно стать полноценным стратегическим HR-инс­титутом.

За последние два года мы существенно продвинулись в этом направлении. АДГС наделено новыми полномочиями, пересмотрены подходы к управлению HR-процессами.

Сформирована новая гибридная модель госслужбы, сочетающая элементы карьерной и позиционной систем. Это сделало ее более гибкой, сфокусированной на способностях и компетенциях. Кроме того, мы «открыли двери» для высококвалифицированных специалис­тов из внешней среды.

Это стало возможно благодаря обновлению квалификационных требований: если раньше ориентир был исключительно на внутреннее продвижение госслужащих, то теперь открыт путь специалистам из необходимых отрас­левых направлений, способствующий притоку свежих идей и соблюдению принципа меритократии.

Госорганам предоставлена возможность привлекать профессионалов из частного сектора на руководящие должности среднего звена. В рамках данного механизма руководителями в центральных и местных исполнительных органах уже назначены порядка 230 человек.

Дополнительно созданы упрощенные механизмы поступления на госслужбу. Так, 529 лучших выпускников отечественных вузов с высоким GPA (свыше 3.33) без конкурса поступили на низовые государственные должности на уровне сел и районов.

Отдельно хочу отметить Президентский молодежный кадровый резерв, который также выполняет важную роль в укреплении кадрового потенциала на госслужбе. С 2019 года проведено три отбора, в резерв зачислены 400 молодых, талантливых и перспективных людей, 80 процентов из которых назначены на различные ключевые должности в

госорганах и иных организациях.

С 1 июня текущего года стартовал четвертый отбор. Его главной особенностью стало внедрение отраслевого подхода.

Кроме того, в 2024 году состоялся первый отбор в региональные кадровые резервы областей, городов республиканского значения и столицы. Таким образом, на местном уровне сформированы отдельные пулы молодых управленцев, отобранных с учетом социально-экономических приоритетов.

То есть выстроена целостная и стратегическая система развития человечес­кого капитала на госслужбе – как на республиканском, так и на региональном уровнях.

Пересмотрен и сам подход к продвижению. С 2023 года для сотрудников корпуса «Б» действует новая система оценки – ежеквартально, по конкретным критериям, от соблюдения сроков до проявления инициативы. Эта оценка влияет на перспективы карьерного рос­та: в прошлом году по итогам оценки были повышены 200 человек.

Значительная часть изменений касается цифровизации.

Система eQyzmet стала полноценным инструментом управления персоналом. В ней реализован поиск кандидатов на основе цифрового рейтинга, и эта база данных стала основой для последующего проведения качественного анализа состава госслужбы и систематизации государственной кадровой политики.

Благодаря eQyzmet усовершенствован отбор на госслужбу – запущен внешний портал, обеспечивающий полную цифровизацию данного процесса. А интеграция с другими информсистемами госорганов позволила освободить кандидатов от сбора излишних документов.

Новая система повысила привлекательность госслужбы: наблюдается поч­ти двукратный рост числа участников на одно вакантное место по сравнению с традиционным форматом. До 2026 года такая система будет внедрена во всех госорганах.

Также в рамках поручений Президента идет автоматизация кадровых процессов в организациях, финансируемых из госбюджета, – это 2,4 тысячи организаций, где работают более 500 тысяч человек.

Для повышения гибкости и оперативности найма внедрен институт контрактных служащих. В рамках этой практики в государственные органы привлечены 20 человек.

С целью оптимизации структуры госорганов разработаны правила, регулирующие соотношение между руководящими и исполнительскими должностями. В результате в 2024 году более 600 руководящих должностей были преобразованы в исполнительские.

В целом для системного подхода к дальнейшим изменениям утверждена Концепция развития государственной службы на 2024–2029 годы.

– Сейчас идет разработка проекта нового закона о государственной службе. Какие новые нормы закладываются в законопроект?

– Реализация обозначенных в уже упомянутой мной Концепции развития госслужбы подходов требует не только организационных преобразований, но и институционального пересмотра нормативной правовой базы, регулирующей данную сферу.

Действующий Закон «О государственной службе РК» ограничивается регулированием преимущественно трудовых общественных отношений. А ценностные постулаты, отражающие миссию госслужбы и ее публично-правовую сущность как ключевого института реа­лизации конституционно значимых задач, остаются за пределами правовой регламентации. Вместе с тем на современном этапе развития государства и общества возникает объективная необходимость нормативного закрепления ценностно-этической основы, на которой должна базироваться деятельность госслужащих.

Отмечу, что векторы развития казахстанской госслужбы обозначены концепцией «слышащего государства» и реформами Президента, направленными на построение Справедливого Казахстана.

Фундаментальный их принцип находит яркое отражение в формуле: «Не человек для государства, а государство для человека», отражающей человеко­центричный подход к принятию управленческих решений и построению взаимо­действия государства с населением. Данная формула выступает ключевым ориентиром формируемой законодательной основы.

В проекте закона закреплены такие аспекты, как назначение и основы несения госслужбы, включающие патрио­тизм, клиентоориентированность, профессио­нализм, открытость и прозрачность, безупречную репутацию, нетерпимость к правонарушениям и конфликту интересов. Эти новеллы обус­ловлены особой миссией госслужбы, спецификой стоящих перед ней задач, необходимостью обеспечения эффективности деятельности госаппарата, а также недопущения злоупотребления полномочиями.

Одной из ключевых задач законопроек­та является установление клиенто­ориентированной модели поведения госслужащих, направленной на обеспечение качества и доступности предоставляемых государством услуг, создание условий для эффективного взаимодействия с гражданами, а также оперативное реагирование на их запросы и потребности.

Предлагаемое введение института безупречной репутации призвано обеспечить высокий уровень профессионализма госслужащих, этичности, приверженности государственным и общественным интересам. Это будет предусматривать введение дополнительных ограничений при назначении.

Для привлечения молодых и талантливых специалистов в проекте закона предлагается введение института подготовки на госслужбу. В рамках этой работы агентство совместно с другими госорганами прорабатывает механизм выделения для выпускников школ грантов для обучения по профильным направлениям, определяемым в соответствии с кадровыми потребностями госаппарата.

Реализация данного подхода позволит восполнить дефицит квалифицированных отраслевых специалистов, обеспечить формирование и развитие ключевых компетенций, необходимых для эффективного выполнения государственных функций, а также создать устойчивые условия для их дальнейшего профессионального и карьерного развития в системе госслужбы.

Проблема неконкурентного уровня оплаты труда оказывает непосредственное влияние на качество госуправления, мотивацию служащих и привлекательность госслужбы для квалифицированных и молодых специалистов. Для ее решения законопроектом предусматривается введение механизма горизонтального продвижения.

Предлагаются новеллы, нацеленные на предотвращение злоупотребления должностными полномочиями на госслужбе, а также введение гибких подходов и оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности, что позволит обеспечить защиту госслужащих от неправомерных наказаний и стимулирование их инициативности.

Ожидается, что реализация предлагаемых мер позволит повысить эффективность системы госуправления и послужит дальнейшему укреплению доверия граждан к ней.

– Государственные служащие должны быть в авангарде работы по укоренению в обществе принципов Закона и Порядка. Что делается для формирования новой культуры и ценностных ориентиров госслужащих?

– Благодарю за этот очень важный и актуальный вопрос. Совершенно верно, государственные служащие должны быть не просто исполнителями, но и настоящими проводниками принципов Закона и Порядка в обществе. Именно поэтому формирование новой культуры и ценностных ориентиров госслужащих является одним из ключевых приоритетов.

Что для этого необходимо?

Во-первых, как я уже отмечал, мы закладываем фундамент клиентоориен­тированности на законодательном уровне. Это не просто модное слово, а совокупность конкретных требований к организации деятельности и долж­ностному поведению госслужащих. Каждый служащий обязан своевременно рассматривать запросы граждан и бизнеса и предоставлять им полную, достоверную информацию. Это кажется очевидным, но на практике требует системного подхода.

Вопрос защиты прав услугополучателей всегда находился в фокусе внимания агентства. К примеру, только за 2023 год рассмотрено 2 790 жалоб, а по итогам 2024 года их количество увеличилось почти в два раза – до 4 503. Это говорит не только об усилении гражданского участия, но и о повышении осведомленности населения о своих правах.

В то же время важно подчеркнуть, что эффективность реагирования значительно выросла. Если в 2023 году права услугополучателей восстановлены в 89,6 процента случаев, то уже в 2024 году этот показатель составил 98,6 процента.

Это результат системной работы по усилению подотчетности госорганов, а также внедрения цифровых решений и сервисного подхода в оказании услуг. В 2024 году в законодательство внесены изменения, в результате которых АДГС получило доступ к информсистемам госорганов, что позволяет выявлять нарушения без ожидания жалоб от граждан. Этот метод получил название онлайн-цифрового контроля.

Важный акцент сделан на реализации проактивной модели, где государство не ждет, пока гражданин придет с проб­лемой, а предлагает решение заранее. Например, на сегодняшний день из 49 госуслуг социально-трудовой сферы 28 переведены в проактивный формат (пять из них связаны с предоставлением различных социальных выплат).

Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы гражданину не нужно было обходить множество инстанций для решения комплексной проблемы – это обеспечивается через реализацию принципа «одного заявления». Например, при регистрации бизнеса можно одновременно подать заявления на получение всех необходимых разрешений.

Мы также внедряем механизм, исключающий отказы в рассмотрении заявлений по формальным основаниям. Это важный шаг к гуманизации и снижению бюрократических барьеров.

Во-вторых, мы активно работаем над совершенствованием самой деятельности госорганов. Это касается и регламентов, и менталитета.

В-третьих, мы укрепляем этические основы государственной службы.

Этический кодекс госслужащих уже сегодня является моральной и профессиональной основой поведения. Мы усиливаем его практическое значение. Мы предлагаем внедрение службы профилактики правонарушений как устойчивого института, ответственного за внутреннюю правовую дисциплину в госорганах, соблюдение норм служебной этики, в том числе в цифровом пространстве.

Институт уполномоченного по этике станет центральной фигурой в обеспечении справедливости внутри госорганов. Его функции расширяются: от мониторинга стандартов служебной этики до защиты самих госслужащих от необос­нованного вмешательства в их профессиональную деятельность.

Формируется новая культура государственного управления. Это не культура страха или подчинения, а культура ответственности, уважения к закону, к гражданам и к самой профессии госслужащего.

И сегодня уже очевидно, что без моральной устойчивости внутри самой госслужбы невозможно добиться высокого уровня доверия общества.

Наша цель – построить систему, где госслужба будет восприниматься как пространство профессионального рос­та, справедливости и стабильности. Где каждый служащий будет понимать, что его действия – это вклад в укрепление суверенитета, правопорядка и доверия. Именно на таких ценностях строится современное государство.

– В современных условиях перед государством и обществом встают новые вызовы и задачи. Как в связи с этим идет модернизация государственной службы?

– Современные тренды действительно требуют от госаппарата большей гибкости и новых компетенций. Это касается как форматов взаимодействия с обществом, так и широкого внедрения цифровых решений, включая элементы искусственного интеллекта. Мы стараемся не отставать от этих процессов и активно включаем их в нашу практику.

Так, в рамках реализации Концепции развития ИИ на 2024–2029 годы предус­мотрено обучение госслужащих его основам. Академия госуправления уже проводит специализированные семинары и курсы. В 2024 году более 5 300 сотрудников прошли повышение квалификации по темам цифровой трансформации, Data Science, визуализации данных, а также применению ИИ в госуправлении.

В 2025 году начато внедрение программы AI Qyzmet, которая стала первой в Евразии учебной платформой для госслужащих по использованию ИИ: она охватывает основные сценарии применения искусственного интеллекта в повседневной работе. Программа разработана Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с агентством.

Модернизация госслужбы реализуется в ответ на современные вызовы. Человеко­центричность стала главным принципом во взаимодействии с гражданами, формируя пласт доверия между госаппаратом и обществом. Именно доверие является краеугольным камнем в развитии новой культуры взаимодействия.

Говоря о сервисности, важно понимать смысл, идею и ценность, которую в себе несет эта модель. В первую очередь мы говорим о профессионализации госслужбы, совершенствовании HR-процессов, развитии цифровых инструментов и повышении качества государственных услуг.

В дополнение к этому ведется работа по совершенствованию системы мотивации, улучшению материального благополучия госслужащих, их своевременному и справедливому поощрению за заслуги и достижения. Непрерывный профессиональный рост госслужащих связан с повышением их квалификации и постоянным обучением. Таким образом, в рамках модернизации госслужбы ведется системная работа по укреплению принципа меритократии.

В целом изменения носят масштабный и комплексный характер. И самое важное, все преобразования осуществляются с учетом национальной специфики и запросов общества.

– Как меняются подходы к обучению и повышению квалификации госслужащих, какие аспекты выходят на первый план?

– Цифровизация, усиление роли граж­данского общества, запрос на прозрачность и быстрое реагирование на пот­ребности населения меняют в целом систему госуправления. Соответственно, стратегия на получение новых знаний, повышение компетенций госслужащих – это системная задача.

В ведении агентства находится Академия государственного управления при Президенте РК как главный центр подготовки и повышения квалификации госслужащих. Ее работа строится на принципах практикоориентированности и актуальности, формируя современный госаппарат для эффективной и транспарентной госслужбы.

Образовательные модули адаптируются и сегодня включают в себя такие ключевые темы, как проактивное государственное управление, сервисная модель предоставления госуслуг, поведенческие науки, проектное и стратегическое управление, принципы ESG и устойчивое развитие, цифровая трансформация и работа с большими данными. С учетом потребности страны в цифровых менеджерах в 2025 году академия будет обучать по новой магистерской программе «Цифровое государственное управление».

Особое внимание при подготовке уделяется развитию soft skills – критического мышления, лидерских качеств, эффективной коммуникации и эмоцио­нального интеллекта.

Кроме того, в феврале этого года в Казахстане стартовала программа повышения квалификации для акимов районов, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, реализуемая на базе академии и в сотрудничестве с партией «Amanat». Всего обучение прошли 1 784 сельских акима из 17 регионов страны.

Это очень важный проект, учитывая, что с 2021 года было избрано более 2,5 тысячи сельских акимов и 60 процентов из них ранее не работали на госслужбе. В 2023 году прошли пилотные выборы акимов районов и городов областного значения. В начале этого года Президент Касым-Жомарт

Токаев поручил организовать обучение для избранных акимов с целью повышения их квалификации. Организованное на базе академии обучение стало прикладной платформой, направленной на формирование нового поколения руководителей сельского уровня, способных инициировать и реализовывать конкретные меры по развитию регионов страны.

– Как программы обучения отвечают на запрос формирования у госслужащих важных ценностных ориентиров, ответственности, культуры?

– Действительно, обучение и повышение квалификации госслужащих в Казахстане сегодня выходит за рамки исключительно операционной подготовки. Речь идет не только о повышении управленческой эффективности, но и о формировании качественно нового человеческого капитала – ответственного и ориентированного на граждан в соответствии с ценностями «Адал азамат».

Формирование ценностных ориентиров предполагает развитие внутренней мотивации служить обществу, укреп­ление этики, культуры служения, принципов добропорядочности и транс­парентности. Госслужащий рассмат­ривается не просто как исполнитель, а как носитель государственной миссии. Повышается внимание к ответственности и гражданской зрелости, обеспечению социальной справедливости, устойчивого развития, прав человека.

Особенно важно для руководителей и тех, кто взаимодействует с населением, наряду с профессиональными знаниями развивать способность к эмпатии, коммуникации, разрешать и урегулировать конфликты, принимать решения в условиях неопределенности.

У государственных служащих должно быть сформировано стратегическое мышление, они должны быть ориентированы на выполнение не только текущих задач, но и обладать стратегическим видением, предлагать решения, которые будут работать в долгосрочной перспективе с учетом интересов граждан.

Таким образом, в центре новой модели государственной службы – компетент­ный, ориентированный на общество и ценности профессионал. Это ответ на вызовы времени и растущие ожидания со стороны граждан.