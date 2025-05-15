Госсоветник посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Политика,История
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ерлан Карин отметил необходимость обеспечения сохранности мавзолея, являющегося выдающимся историко-культурным объектом страны, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: akorda.kz

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло региональное совещание по вопросам внутренней политики с участием акима области Нуралхана Кушерова, акимов районов, руководителей областных управлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся эффективной реализации инициатив и поручений Главы государства, укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, взаимодействия с институтами гражданского общества, проведения информационной и молодежной политики.

В своем выступлении Ерлан Карин обозначил основные принципы организации работы госорганов, подчеркнув важность проактивного подхода во внутриполитической сфере.

По итогам совещания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений ответственным госорганам по совершенствованию работы в сфере внутренней политики.

Госсоветник также посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, где ознакомился с ходом реставрационных и научно-исследовательских работ. Ерлан Карин отметил необходимость обеспечения сохранности мавзолея, являющегося выдающимся историко-культурным объектом страны, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

#политика #Туркестан #мавзолей #Карин #история

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