Госсоветник встретился с чемпионами мира по робототехнике

В этом году казахстанские школьники третий раз подряд завоевали победу среди 190 стран мира

Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин встретился со школьниками, ставшими трехкратными чемпионами мира по робототехнике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Во встрече участвовали члены казахстанской команды ученики НИШ ФМН г.Алматы Ердаулет Тургенбаев, Әлфия Байжақып, Нуржан Кокеев, Досжан Дайран и Кадылбек Дастан, а также их тренеры Асылбек Мурзахметов и Нурдаулет Досмагамбет.

Госсоветник поздравил сборную Казахстана и их наставников с очередной победой в крупнейшем чемпионате по робототехнике FIRST Global Challenge, который прошел недавно в Греции.

В свою очередь тренеры и школьники рассказали о ходе подготовки к чемпионату, особенностях его проведения и о дальнейших планах.

FIRST Global Challenge – это всемирный чемпионат по робототехнике в олимпийском стиле, который проводится в разных странах с 2017 года. Сборная РК одерживала победы в 2022 году в Женеве и в 2023 году в Сингапуре. При этом состав сборной не повторялся, формируясь из победителей национальных этапов. В этом году казахстанские школьники третий раз подряд завоевали победу среди 190 стран мира.