Грации в Алматы

Мировой ежегодный чемпионат IFAGG Trophy 2023 впервые прошел не только в Казахстане, но и в Азии. В соревнованиях принимали участие 52 команды из 16 стран мира: Австрии, Болгарии, Греции, Италии, Испании, Сербии, Франции, Израи­ля, Египта, Японии, Малайзии, США, Кыргызстана, Казахстана, России, Беларуси. Спортсмены разыграли восемь комплектов медалей среди сеньоров и юнио­ров, а также среди смешанных команд. Стоит отметить, что в рамках первенства планеты здесь также прошел чемпио­нат четырех континентов и международный турнир Almaty Cup.

Казахстан на первенстве планеты представляли следующие команды – Sunrise (Алматы), Freedom (Алматы), Carmelites (Шымкент) и Aphrodite (Астана); а также на чемпионате мира среди юниоров – Kerbez Elite (Алматы), Samruk (Астана), Alan-Junior (Астана) и Grace (Алматы) и IFAGG Trophy 2023 в короткой, длинной программе и среди смешанных команд – сеньоры (смешанные команды) длинная программа – Olimp Mix (Алматы), сеньоры (женщины) короткая программа – Kerbez Prima (Алматы), Space (Астана), Effect (Алматы) и Favorite (ВКО); юниоры (смешанные команды) длинная программа – Vial Mix (Алматы), юниоры (женщины) короткая программа – Alan-Fortuna (Астана), Alan-Legenda (Астана), Umai (Алматы), Junior-Liberty (Шымкент); сеньоры (смешанные команды) короткая программа – Vintage (Алматы).

А теперь перейдем к победителям состязаний и начнем с приятного – в рейтинге стран в этом виде спорта на первом месте находится Россия, на втором – Болгария, и на третьем теперь располагается Казахстан. Сильнейшей на IFAGG Trophy 2023 в общекомандном зачете стала российская команда «Экспрессия». Второе место заняла нацио­нальная команда Болгарии, а на третьем оказалась еще одна российская дружина – «Мадонна». Среди юниоров победителем стала российская команда «Виктория», а второе место взяла еще одна дружина из этой страны – «Мадонна». Зато третье место поделили национальная команда Болгарии и казахстанская команда Samruk. Лидерами мирового рейтинга, согласно выступлению команд, является Россия, на втором месте находится Казахстан, а тройку лидеров замыкает Кыргызстан.

– Мы не только действующие чемпионы Азии и призеры чемпионата континента. Также являемся бронзовыми призерами кубков мира и чемпионата мира прошлого года. В следующем году у нас очень плотный график: четыре этапа кубков мира и чемпионат мира в Таллине (Эстония), – отметила президент Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Мадина Бектурганова во время проведения первенства.

Гости и участники турнира отметили гостеприимство казахстанцев, а также отличные условия для состязаний. В последний день соревнований прошел большой гала-концерт, посвященный 20-летию Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG).

Также отметим и тот факт, что на Генеральной ассамблее Международной федерации эстетической групповой гимнастики, прошедшей в Алматы, действующий глава организации Лилия Морозова была практически единогласно вновь переизбрана президентом IFAGG. Она является членом Совета IFAGG с 2003 года и возглавляет его с 2021 года. В Генассамблее приняли участие около 40 членов IFAGG, представлявших пять континентов.