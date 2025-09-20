Одной из основных тем обсуждения стала роль административного судопроизводства в системе правовых инструментов защиты интересов граждан. Как отметил председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, административные процедуры и судопроизводство осуществляются на основе единых принципов, которые обеспечивают соблюдение баланса интересов граждан и субъектов бизнеса. При этом основным принципом является приоритет прав, когда все сомнения, противоречия и неясности в законодательстве толкуются в пользу граждан.

За последние пять лет в административные суды страны поступило свыше 124 тыс. исков. Для сравнения: в первое полугодие 2025 года – 17 154, в 2024-м – 32 866, 2023-м – 31 186, 2022-м – 28 852, в 2021 году – 14 469. Отдельно отмечено, что до принятия Административного процедурно-процессуального кодекса граждане и бизнес выигрывали только 15% процессов, однако сегодня этот показатель составляет порядка 60%. Важно, что это позволило изменить неверный стереотип о том, что суды поддерживают исключительно государственные органы.

– Представляя свои интересы в суде, административный орган обладает как организационными, так и трудовыми ресурсами, в то время как истец не всегда обладает арсеналом, достаточным для защиты своих прав. Поэтому суд изначально ориентирован на защиту прав участника административной процедуры с позиции виновности госоргана. Суд, не ограничиваясь объяснениями, заявления­ми, ходатайствами участников процесса, представленными ими доводами, доказательствами и иными материалами, исследует все фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, – сказал Асламбек Мергалиев.

При этом суд вправе истребовать доказательства как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по собственной инициативе. Кроме того, в административном судопроизводстве успешно реализован принцип активной роли суда, который является противоположностью основного принципа гражданского судопроизводства – состязательности сторон.

Также председатель Верховного суда сообщил, что с марта текущего года была введена экстерриториальная подсудность по административным делам, которая применяется по выбору истца и не требует согласия ответчика. Это позволяет устранить коррупционные риски, сомнения в беспристрастности местного суда и способствует повышению доверия к правосудию.

– И еще один из важных моментов: в прошлом году Верховный суд принял нормативное постановление «О судебном решении по административным делам». Это первое нормативное постановление, которое дало комплексные разъяснения по применению АППК, что способствует формированию устойчивой судебной практики и служит руководящим документом для судей, юристов и участников административного процесса, – добавил представитель Фемиды.

Особое внимание участников заседания было обращено на деятельность самостоятельно работающих кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам, которые начали работу в Казахстане с 1 июля 2025 года. Асламбек Мергалиев пояснил, что сейчас порядок кассационного пересмотра унифицирован. Предварительный отбор жалоб исключен, граждане получили прямой доступ в кассацию. Теперь все кассационные жалобы рассматриваются коллегиально на судебном заседании с приглашением сторон.

Для рассмотрения уголовных и гражданских дел в суде кассационной инстанции по аналогии с АППК определен разумный срок – не более шести месяцев. Таким образом установленный порядок позволит исключить волокиту и необоснованное затягивание сроков исполнения судебных решений.

По мнению Игоря Рогова, важно, чтобы население было больше информировано об административных судах.

– Как показывают опросы, многие не знают, что есть такие суды и путают их с судами, рассматривающими административные правонарушения. Кроме того, необходима соответствующая подготовка адвокатов. Недавно прозвучала информация об огромном количестве жалоб, поступающих в Конституционный суд. Причем подавляющее большинство этих жалоб не относится к компетенции суда. Их компетенция больше относится как раз к административным судам, – отметил председатель КПЧ.

Вместе с тем на заседании комиссии был рассмотрен вопрос деятельности Экспертного совета, который функционирует при Комиссии по правам человека. В своей информации провост (ректор) Maqsut Narikbayev University (KAZGUU), он же председатель Экспертного совета Сергей Пен отметил, что сформированный научно-экспертный состав Экспертного совета при комиссии позволяет всесторонне изучать вопросы, связанные с правовым регулированием общественных отношений.

– Мы имеем возможность глубоко проанализировать и дать оценку действующему правовому регулированию общественных отношений, а также законодательным инициативам, вырабатываемым в ответ на политические и государственные задачи либо социальные и иные запросы граждан, – подчеркнул Сергей Пен.

Завершая заседание, председательствующий Игорь Рогов поблагодарил за активное участие членов комиссии и приглашенных спикеров и дал ряд рекомендаций по дальнейшей работе в сфере защиты прав и интересов граждан.