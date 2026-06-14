Жительница Темиртау снова получила 3,5 года лишения свободы после амнистии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница Карагандинской области, осужденная за мошенничество, лишилась права на амнистию после вмешательства Генеральной прокуратуры, передает Kazpravda.kz.

Как установили надзорные органы, женщина, уже отбывая наказание за мошенничество, вновь совершила аналогичные преступления. Через Instagram она размещала объявления о продаже женской одежды, получала предоплату от покупателей, однако товар не отправляла и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

Темиртауский городской суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Позднее апелляционная инстанция применила к осужденной Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» и сократила срок наказания до 2 лет 4 месяцев.

«Проверкой судебных актов установлено, что амнистия применена незаконно. Закон прямо запрещает применение амнистии к лицам, совершившим умышленное преступление в период отбывания наказания по предыдущему приговору. По протесту Генеральной прокуратуры применение амнистии отменено», - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В результате первоначальный срок наказания был восстановлен. Женщина вновь получила 3 года 6 месяцев лишения свободы.

В Генеральной прокуратуре отметили, что амнистия является актом гуманизма, но не освобождает от ответственности тех, кто вновь совершает умышленные преступления.